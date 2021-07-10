МВФ одобрил распределение $650 миллиардов. В НБУ говорят, что Украина может получить $2,7 миллиарда

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда согласился с предложением директора-распорядителя Кристалины Георгиевой о новом общем распределении SDR (специальных прав заимствования) в размере $650 млрд. Об этом говорится в сообщении МВФ, передает БизнесЦензор.

Фото: ukrinform.ua

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Что известно о распределении

«Я представлю предложение о новом распределении SDR Совету управляющих МВФ для рассмотрения и утверждения. В случае утверждения мы предполагаем, что распределение SDR будет завершено до конца августа», — отметила Георгиева.

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Она отметила, что целью является удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе глубочайшего кризиса со времен Великой депрессии.

«Распределение SDR повысит ликвидность и резервы всех наших государств-членов, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики», — отметила директор-распорядитель.

По ее словам, в 2009 году распределение SDR внесло значительный вклад в восстановление после мирового финансового кризиса.

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«Распределение SDR поможет каждому государству-члену МВФ, особенно уязвимым странам, и укрепит принимаемые ими меры в ответ на кризис, вызванный COVID-19. В предстоящие месяцы мы продолжим активно взаимодействовать с нашими государствами-членами в целях поиска приемлемых путей добровольной передачи SDR от более богатых членов для оказания поддержки более бедным и уязвимым странам», — указала Георгиева.

Для принятия решения об утверждении распределения SDR Совету управляющих требуется поддержка со стороны государств-членов, представляющих большинство в 85% от общего числа голосов. SDR, полученные в порядке распределения, предоставляются государствам-членам МВФ пропорционально их доле квот в Фонде.

Реакция НБУ

Решение Совета директоров МВФ приветствовал глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

«Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около $2,73 млрд, что будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов и улучшению показателя композитного критерия МВФ по достаточности международных резервов. Это очень позитивная новость!», — написал Шевченко в фейсбуке.

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Он отметил, что это решение еще должен утвердить Совет управляющих МВФ.

Предыстория

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша намечались четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года — с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря прошлого года и 15 мая и 15 октября — 2021-го.

Размеры второго и третьего траншей — по $700 млн, третьего — $560 млн и заключительного четвертого — $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13−23 июля 2020 года, однако этот план был нарушен.

Длившаяся с конца 2020 года виртуальная миссия по первому пересмотру программы stand-by в середине февраля завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.

Источник: МинФин