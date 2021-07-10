Как НБУ будет внедрять СупТех и РегТех — новые регуляторные технологии

Национальный банк разработал и представляет для обсуждения проект Концепции развития инновационных надзорных (СупТех) и регуляторных (РегТех) технологий. Результатом этого публичного обсуждения станет выработка общего видения приоритетных направлений развития СупТех и РегТех в Украине, сообщается на сайте НБУ.

Фото: bel.biz

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Что такое РегТех и СупТех

Внедрение СупТех и развитие РегТех направлены на построение инновационной, эффективной и высокотехнологичной системы надзора и оптимизацию процессов соблюдения нормативных требований для участников финансового сектора.

Регуляторные технологии (РегТех/RegTech — regulatory technologies) — управление регуляторными процессами в финансовой сфере с помощью технологий.

Надзорные технологии (СупТех/SupTech — supervisory technologies) — использование технологий для облегчения и совершенствования надзорных процессов с точки зрения надзорных органов.

В мире количество регуляторов, которые уже разработали или осуществляют разработку стратегий по внедрению СупТех и развития РегТех ежегодно растет. Отдельные регуляторы уже имеют официальную платформу для разработки или тестирования инструментов СупТех и РегТех-решений, специальные подразделения для поддержки их развития.

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О чем говорится в проекте Концепции

Проект Концепции разработан в рамках реализации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года, Стратегии развития финтех в Украине до 2025 года и Стратегии Национального банка до 2025 года. Работу над этим документом Национальный банк совместно со Всемирным банком начали в конце 2019 года.

Проект Концепции отражает позицию регулятора по ключевым вопросам использования СупТех и РегТех, его видение относительно определения сфер для внедрения и развития инновационных подходов.

Кроме того, документ содержит анализ текущего состояния взаимодействия банков, профильных компаний и Национального банка с обоснованием необходимости трансформационных изменений, раскрывает основные вопросы из направлений внедрения соответствующих решений в мире и в Украине.

Более подробная информация о проекте Концепции размещена на отдельной странице официального интернет-представительства Национального банка

Внимание!

К участию в обсуждении проекта приглашаются эксперты, участники рынка и профильные ассоциации. По результатам такого экспертного обсуждения Национальный банк определит приоритеты в развитии СупТех и РегТех и сформирует перечень потенциальных собственных проектов/инициатив, во внедрении которых будут заинтересованы участники рынка.

Публичное обсуждение проекта Концепции продлится до 14 августа 2021 года включительно.

Кроме того, с целью эффективного внедрения СупТех и развития РегТех Национальный банк приглашает участников рынка принять участие в опросе и заполнить форму обратной связи.

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Источник: МинФин