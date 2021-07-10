Госпродпотребслужбе рекомендуют отменить милионный штраф Новой почте

Применение к ООО «Новая почта» максимальных санкций нарушает требования законодательства, а именно принцип пропорциональности нарушения и наказания, эта ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Фото: economy.24tv.ua

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Позиция Минэкономики

«Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов, поскольку он является субъективным и считает его недопустимым. Указанная ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка. Регулирующие государственные органы должны защищать права потребителей, но штраф должен быть пропорциональным нарушению», — заявили в ведомстве.

«Важно, что с целью устранения субъективной составляющей при определении уровня штрафов за аналогичные нарушения Минэкономики уже разработан проект Закона Украины, который предусматривает установление фиксированной суммы таких штрафов.

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Согласно статье 12 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» в случае применения санкций за нарушение требований законодательства, в частности, если законом предусматриваются минимальные и максимальные размеры санкций, учитывается принцип пропорциональности нарушения и наказания”, — добавили в ведомстве.

Что говорит Новая почта

В то же время в Новой почте заявили, что 9 июля состоялась встреча совладельца Новой почты Вячеслава Климова с председателем Государственной потребительской службы Владиславой Магалецкой в рамках Союза украинских предпринимателей.

«По делу открыто два дисциплинарных производства. Созданы отдельные комиссии, которые проводят расследование по поводу проверок Новой почты в Харькове и Чугуеве.

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Комиссия, которая расследовала дело в Харькове, предварительно установила многочисленные нарушения законодательства при проведении проверки. Предварительно главе Госпродпотребслужбы будет рекомендовано полностью отменить решение о штрафе в Харькове на сумму 151 млн гривен. Комиссия, расследующая дело в Чугуеве, еще не завершила свою работу и планирует завершить ее до 15 июля”, — заявили в компании.

Отмечается, что Госпродпотребслужба направит в Исполнительную службу письмо о приостановлении исполнения решения.

«Это нужно для того, чтобы с Новой почты не был автоматически взыскан штраф пока продолжается рассмотрение дела», — пояснили в компании.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что Госпродпотребслужба в Харьковской области наложила на Новую почту штраф на сумму 325,850 млн грн. НП будет обжаловать штраф в суде.

В марте 2021 года работники Государственной продовольственной потребительской службы пришли с проверкой в отделение Харькова. Поводом послужила жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривен.

Источник: МинФин