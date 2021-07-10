Британия ужесточит контроль за рекламой криптовалют
Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA) усилит контроль за рекламой криптовалют. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.
Фото: thecoinshark.net
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Что известно о запрете
По информации издания, регулятор будет пресекать публикацию вводящей в заблуждение рекламы инвестиций в криптовалютные активы. Под особое внимание ASA попадут интернет-платформы и социальные сети.
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ASA присвоило криптовалютам «красный уровень опасности» в финансовой рекламе, сообщил директор по рассмотрению жалоб и расследований управления Майлз Локвуд.
Усиление контроля за рекламой криптовалют связано с предупреждением британского финансового регулятора (FCA), которое было выпущено в конце июня.
Предыстория
В FCA предупредили об опасности инвестирования в криптоактивы. В ведомстве отмечают, что большинство компаний, предлагающих подобные услуги, не имеют лицензий в Великобритании, поэтому инвесторы не смогут обратиться к финансовому омбудсмену и претендовать на компенсацию убытков.
Также в FCA заявили, что крупнейшая по объему торгов криптобиржа Binance не может работать на территории страны. Регулятор утверждает, что поставщик услуг сайта Binance.com — компания Binance Markets Limited, входящая в Binance Group, которая не имеет лицензии на финансовую деятельность в Великобритании.
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После этого два крупных банка Santander UK и Barclays запретили клиентам в Великобритании переводить средства на Binance.
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Источник: МинФин