Британия ужесточит контроль за рекламой криптовалют

Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA) усилит контроль за рекламой криптовалют. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Фото: thecoinshark.net

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Что известно о запрете

По информации издания, регулятор будет пресекать публикацию вводящей в заблуждение рекламы инвестиций в криптовалютные активы. Под особое внимание ASA попадут интернет-платформы и социальные сети.

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ASA присвоило криптовалютам «красный уровень опасности» в финансовой рекламе, сообщил директор по рассмотрению жалоб и расследований управления Майлз Локвуд.

Усиление контроля за рекламой криптовалют связано с предупреждением британского финансового регулятора (FCA), которое было выпущено в конце июня.

Предыстория

В FCA предупредили об опасности инвестирования в криптоактивы. В ведомстве отмечают, что большинство компаний, предлагающих подобные услуги, не имеют лицензий в Великобритании, поэтому инвесторы не смогут обратиться к финансовому омбудсмену и претендовать на компенсацию убытков.

Также в FCA заявили, что крупнейшая по объему торгов криптобиржа Binance не может работать на территории страны. Регулятор утверждает, что поставщик услуг сайта Binance.com — компания Binance Markets Limited, входящая в Binance Group, которая не имеет лицензии на финансовую деятельность в Великобритании.

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После этого два крупных банка Santander UK и Barclays запретили клиентам в Великобритании переводить средства на Binance.

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Источник: МинФин