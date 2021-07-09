С начала года объем предоставленных ипотечных кредитов достиг почти 3 миллиардов

Всего за первые пять месяцев года банки выдали 3651 ипотечный кредит на общую сумму более 2,8 млрд грн. Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, то новое ипотечное кредитование выросло почти в 2,5 раза по количеству договоров и более чем в 3 раза в денежном выражении. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению, обнародованного на сайте Нацбанка.

Фото: news.maanimo.com

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Ключевые цифры

Украинские банки сообщили, что в мае 2021 выдали 843 ипотечных кредита на общую сумму 666,9 млн грн.

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Драйвером рынка остаются кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости: их доля в мае составила 89% от количества и 87% от объема всех выданных ипотечных кредитов.

Средний размер кредита на покупку жилья в мае сохранился на уровне 791 тыс. грн. В то же время средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце снизился до 878 тыс. грн против 925 тыс. грн в апреле, вторичной — наоборот вырос до 780 тыс. грн с 771 тыс. грн.

В мае средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита снизилась в обоих сегментах: на первичном рынке — до 15,7% с 17,4% в апреле, на вторичном — до 13,4% с 13,5%. Заметное снижение стоимости кредитов на первичном рынке в мае произошло вследствие уменьшения доли в новых выдачах на рынке одного из активных в ипотечном кредитовании банков, который предлагает заемщикам сравнительно высокую эффективную процентную ставку.

В целом рынок ипотечного кредитования очень концентрированный — пять самых активных банков заключили более 90% новых сделок.

Контекст

Ежемесячные результаты опроса банков — это самооценка собственных ипотечных портфелей банков. Поэтому они могут не совпадать с официальной статистикой, размещенной на страницах официального интернет-представительства Национального банка Украины в разделе «Статистика».

Различия в первую очередь обусловлены использованием банками управленческой отчетности для целей составления таблицы данных об ипотечных портфелях. Такой подход точно отражает тип залога по кредитам, а значит и сущность классификации кредитов.

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Источник: МинФин