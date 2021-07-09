На следующей неделе Минфин планирует разместить на ОВГЗ-аукционах 6 гривневых выпусков и один в долларах США

На ОВГЗ-аукционах 13 июля Минфин планирует разместить 6 гривневых выпусков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и один выпуск в долларах США. «Минфин» представляет традиционный обзор облигационного рынка.

Фото: ua.interfax.com.ua

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Что будет предлагать Минфин 13 июня

На ОВГЗ-аукционах на следующей неделе планируется доразмещение 6 гривневых выпусков со сроками обращения — 105 дней, 371, 497, 770, 1085 и 1764 дня.

Выпуск облигаций, номинированный в долларах США, имеет срок обращения 344 дня.

Лимит по количеству установлен по гривневым ОВГЗ:

краткосрочным — в объеме 500 тыс.;

по двум среднесрочным выпускам (371 и 497 дней) — в объеме по 2 млн.

Традиционно Минфин оставляет за собой право после консультаций с первичными дилерами и по результатам оценки спроса корректировать окончательный перечень ОВГЗ, размещаемых.

Сколько нужно выплатить на следующей неделе

Министерство финансов должно на следующей неделе выплатить:

14 июля — проценты по 2 выпускам гривневых долгосрочных облигаций с номинальной доходностью 11,87% и 14,10%;

15 июля — проценты по среднесрочному долларовому выпуску облигаций с номинальной доходностью 3,7%.

Что происходило на аукционах 6 июля

Наибольший спрос на ОВГЗ-аукционах 6 июля был сосредоточен на двухлетних бумагах, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 1,5 млрд грн. И именно по этому выпуску Минфин даже повысил ставки, чтобы удовлетворить весь спрос. С одной стороны, это свидетельствует о желании инвесторов получить более высокую доходность, а с другой — о том, что потребность в деньгах постепенно увеличивается, ведь привлечь до конца года нужно еще очень много.

Во втором полугодии 2021 года погашения в национальной валюте составят почти 86 млрд грн. И для выполнения бюджетных назначений надо привлечь примерно на 108 млрд грн больше.

Как изменился портфель ОВГЗ

По данным НБУ, по состоянию на 9 июля объем ОВГЗ в обращении составляет 995,38 млрд грн.

За последнюю неделю объем ОВГЗ в обращении сократился более чем на 2 млрд грн с уменьшением вложений в государственные ценные бумаги по всем основным категориям рыночных инвесторов. Больше всего сократили вложения в ОВГЗ банки и нерезиденты (на 1,2 млрд грн и 0,7 млрд грн соответственно).

Структура собственников ОВГЗ на 9 июля 2021 года

Держатели ОВГЗ Последний уровень, млрд грн Предыдущий уровень, млрд грн Изменения за неделю, % НБУ 317,28 317,28 0 Банки 501,59 507,10 -1,1 Нерезиденты 110,12 111,08 -0,9 Юридические лица 48,45 48,34 +0,22 Физические лица 17,95 18,22 -1,5

При этом ОВГЗ-портфель в разрезе владельцев имел такую долевую структуру:

НБУ — 31,87%;

банки — 50,39%;

нерезиденты — 11,06%;

юрлица — 4,87%;

физические лица — 1,8%.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% — в долларах СШАРанее

В июне объем государственных заимствований в гривне на внутреннем рынке составил 38,8 млрд грн, что позволило рефинансировать плановый месячный объем платежей по обслуживанию и погашению гривневых ОВГЗ (38 млрд грн), однако не оставило пространства для финансирования дефицита государственного бюджета. При этом, несмотря на повышение срочности размещений, средневзвешенная стоимость государственных заимствований в гривне (11,55%) в июне была самой высокой с декабря 2019 года.

Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 26,2 млрд грн, $541 млн и 61 млн евро.

В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.

В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млрд грн, $964 млн и 112 млн евро.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.

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Редактор ленты новостей

Татьяна Зарембо

Пишет на темы:

Экономика, финансы

Источник: МинФин