На следующей неделе Минфин планирует разместить на ОВГЗ-аукционах 6 гривневых выпусков и один в долларах США
На ОВГЗ-аукционах 13 июля Минфин планирует разместить 6 гривневых выпусков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и один выпуск в долларах США. «Минфин» представляет традиционный обзор облигационного рынка.
Фото: ua.interfax.com.ua
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Что будет предлагать Минфин 13 июня
На ОВГЗ-аукционах на следующей неделе планируется доразмещение 6 гривневых выпусков со сроками обращения — 105 дней, 371, 497, 770, 1085 и 1764 дня.
Выпуск облигаций, номинированный в долларах США, имеет срок обращения 344 дня.
Лимит по количеству установлен по гривневым ОВГЗ:
- краткосрочным — в объеме 500 тыс.;
- по двум среднесрочным выпускам (371 и 497 дней) — в объеме по 2 млн.
Традиционно Минфин оставляет за собой право после консультаций с первичными дилерами и по результатам оценки спроса корректировать окончательный перечень ОВГЗ, размещаемых.
Сколько нужно выплатить на следующей неделе
Министерство финансов должно на следующей неделе выплатить:
- 14 июля — проценты по 2 выпускам гривневых долгосрочных облигаций с номинальной доходностью 11,87% и 14,10%;
- 15 июля — проценты по среднесрочному долларовому выпуску облигаций с номинальной доходностью 3,7%.
Что происходило на аукционах 6 июля
Наибольший спрос на ОВГЗ-аукционах 6 июля был сосредоточен на двухлетних бумагах, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 1,5 млрд грн. И именно по этому выпуску Минфин даже повысил ставки, чтобы удовлетворить весь спрос. С одной стороны, это свидетельствует о желании инвесторов получить более высокую доходность, а с другой — о том, что потребность в деньгах постепенно увеличивается, ведь привлечь до конца года нужно еще очень много.
Во втором полугодии 2021 года погашения в национальной валюте составят почти 86 млрд грн. И для выполнения бюджетных назначений надо привлечь примерно на 108 млрд грн больше.
Как изменился портфель ОВГЗ
По данным НБУ, по состоянию на 9 июля объем ОВГЗ в обращении составляет 995,38 млрд грн.
За последнюю неделю объем ОВГЗ в обращении сократился более чем на 2 млрд грн с уменьшением вложений в государственные ценные бумаги по всем основным категориям рыночных инвесторов. Больше всего сократили вложения в ОВГЗ банки и нерезиденты (на 1,2 млрд грн и 0,7 млрд грн соответственно).
Структура собственников ОВГЗ на 9 июля 2021 года
|
Держатели ОВГЗ
|
Последний уровень, млрд грн
|
Предыдущий уровень, млрд грн
|
Изменения за неделю, %
|
НБУ
|
317,28
|
317,28
|
0
|
Банки
|
501,59
|
507,10
|
-1,1
|
Нерезиденты
|
110,12
|
111,08
|
-0,9
|
Юридические лица
|
48,45
|
48,34
|
+0,22
|
Физические лица
|
17,95
|
18,22
|
-1,5
При этом ОВГЗ-портфель в разрезе владельцев имел такую долевую структуру:
- НБУ — 31,87%;
- банки — 50,39%;
- нерезиденты — 11,06%;
- юрлица — 4,87%;
- физические лица — 1,8%.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по номинально-амортизационной стоимости
ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% — в долларах СШАРанее
В июне объем государственных заимствований в гривне на внутреннем рынке составил 38,8 млрд грн, что позволило рефинансировать плановый месячный объем платежей по обслуживанию и погашению гривневых ОВГЗ (38 млрд грн), однако не оставило пространства для финансирования дефицита государственного бюджета. При этом, несмотря на повышение срочности размещений, средневзвешенная стоимость государственных заимствований в гривне (11,55%) в июне была самой высокой с декабря 2019 года.
- Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 26,2 млрд грн, $541 млн и 61 млн евро.
- В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.
- В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млрд грн, $964 млн и 112 млн евро.
Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.
Автор:
Редактор ленты новостей
Татьяна Зарембо
Пишет на темы:
Экономика, финансы
Источник: МинФин