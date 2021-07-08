Трамп подал в суд на Facebook, Twitter и Google

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на компании Facebook, Twitter и Google, а также на генеральных директоров этих компаний — Марка Цукерберга, Джека Дорси и Сундара Пичаи соответственно. Об этом он заявил, выступая в своем гольф-клубе в американском Бедминстере, пишет Forbes со ссылкой на CNBC.

Фото: hromadske.ua

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О чем заявил Трамп

В иске к Пичаи ответчиком также указан принадлежащий Google видеохостинг YouTube.

Три иска поданы в федеральный суд Флориды, отмечает канал. В них технологических гигантов обвиняют в нарушении первой поправки Конституции США, гарантирующей свободу слова.

Речь идет о коллективных исках, позволяющих Трампу судиться с компаниями от имени группы людей, которые, как он утверждает, подверглись цензуре, пишет Axios.

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«Если они могут поступить так со мной, они могут поступить так с кем угодно», — цитирует экс-президента Bloomberg.

В исках Трамп требует восстановить его аккаунты в соцсетях и возместить ущерб, пишет Bloomberg. Трамп также выступает за изменения законодательства, сейчас позволяющего интернет-компаниям не нести ответственность за то, что публикуют в их соцсетях пользователи.

Предыстория

После январских событий в Капитолии Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за риска «подстрекательства к насилию». Соцсеть посчитала, что его твит можно интерпретировать как поддержку тех, кто ворвался в Капитолий и сорвал утверждение итогов президентских выборов.

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Из-за опасений, связанных с возможным насилием, Трампа заблокировал и YouTube. Facebook тоже заблокировал его страницу — Цукерберг заявлял, что Трамп намерен «подорвать процесс мирной и законной передачи власти» новому президенту Джо Байдену.

Блокировка Трампа в Facebook продлится как минимум до января 2023 года.

Судебные иски вряд ли помогут Трампу вернуться в соцсети, пишет TechCrunch.

Первая поправка, о нарушении которой заявил Трамп, касается цензуры со стороны государства, а не бизнеса, указывает издание. Кроме того, действующее законодательство США защищает интернет-платформы от юридической ответственности за размещаемый на них контент и дает им право принимать решения о модерации контента, включая блокировку пользователей, отмечает TechCrunch.

Источник: МинФин