Новое жилье может подорожать вдвое и появятся новые «элита-центры» — застройщики

Цены на квартиры в Украине могут вырасти вдвое. Об этом заявил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на пресс-конференции на тему «Негативные последствия новых налогов на жилье (законопроект № 5600)».

Фото: vn.com.ua

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По словам эксперта, к удорожанию квадратных метров приведет норма об отмене льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) на операции по продаже жилья.

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«Если этот законопроект проголосуют депутаты во втором чтении и подпишет президент, то, думаю, стоимость жилья может подняться примерно в 2 раза», — предположил Лев Пархаладзе. Кроме того, по мнению эксперта, резко упадет количество жилья, которое вводится в эксплуатацию, уменьшатся продажи и сократятся поступления в государственный бюджет.

Соучредитель Интеграл-Буд Владимир Зубик, в свою очередь, отметил, что 20% НДС в итоге превратятся во все 45%, и в большей степени лягут на плечи физических лиц. «Мы подсчитали, что стоимость квадратного метра в эконом- и комфорт-классах увеличится на $150», — сказал соучредитель Интеграл-Буд.

Основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов отметил еще одну проблему — сокращение отрасли и риск появления новых «элита-центров». «Отрасль однозначно сожмется. Повысятся цены, квартиры будут покупать меньше людей, многие уйдут с рынка, но, я надеюсь, у нас не будет никаких «элита-центров», — отметил эксперт.

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Что вызвало негативную реакцию застройщиков

Кабинет Министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект № 5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений».

1 июля Верховная Рада приняла документ в первом чтении.

Среди прочего, законопроект меняет правила налогообложения НДС первой поставки жилья.

По действующим ныне правилам, НДС уплачивается последний раз, когда застройщик получает квартиры от подрядчика и дальше не уплачивается. Если же правила будут изменены, как предлагает законопроект, НДС появится и при продаже жилья от застройщика физическому лицу.

То есть застройщик вынужден будет заплатить 20% НДС на сумму, на которую увеличилась цена жилья после его поставки самому застройщику.

Также законопроект предлагает увеличить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%.

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Источник: МинФин