Новый глобальный Индекс паспортов: международная мобильность восстановилась лишь на 12% от уровня 2019 года

6 июля международная компания Henley & Partners представила новый Индекс паспортов, согласно которому международная мобильность восстановилась лишь на 12% от уровня 2019 года. Об этом компания сообщает на своем сайте.

Фото: minfin.com.ua

2

Влияние пандемии

Пропасть между теоретическими возможностями паспортов и фактическим доступом к путешествиям остается значительной. «Усиление изоляционизма и тенденция к деглобализации, несомненно, будут иметь серьезные последствия, в том числе в виде дальнейшего ущерба мировой экономике, значительного сокращения международной мобильности и ограничений людей в выборе для своих семей и бизнеса», — отмечает председатель совета директоров Henley & Partners Крис Келин.

По оценкам политолога Омера Зарпли из Питтсбургского университета, с момента объявления пандемии туризм в странах Европейского союза сократился почти на 90%, в Великобритании — на 73%, а в США — на 69%. Некоторые страны продолжают держать границы на замке, в том числе страны, занимающие первые места в Индексе паспортов Henley & Partners — Япония, Сингапур и Германия.

Страхование от COVID-19. Выплата в 50000 гривен

Украина и Восточная Европа

Украина потеряла две позиции в рейтинге паспортов международной компании Henley&Partners, опустившись с 35-го места на 37-е. Несмотря на частичную потерю позиций, Украина заключила договор о безвизовом доступе с Новой Каледонией, увеличив силу паспорта на один балл. Теперь обладатели украинского паспорта могут путешествовать без визы или визой по прибытии в 137 стран мира.

В то же время другие страны СНГ и РФ почти не изменили свои позиции за квартал, а их движение в рейтинге было обеспечено изменениями в позициях других стран.

Так, Казахстан, Республика Беларусь, Азербайджан, Армения и Грузия не изменили своих позиций и не заключали договоров о безвизовом перемещении в отчетный период. Несмотря на получение временного безвизового доступа в Албанию Р Ф переместилась с 48-го на 51-е место в рейтинге.

Лучшие инвестиции в недвижимость во время пандемии

Топ лидеров

Первое место в Индексе сохраняет за собой японский паспорт, который открывает гражданам границы 193 страны мира. Сингапур остается на втором месте с безвизовым доступом в 192 страны, Южная Корея и Германия делят третье место с безвизовым доступом к 191-му направлению.

Однако на практике владельцы всех этих паспортов имеют доступ к меньшему количеству стран из-за все еще существующих карантинных ограничений. Ослабление фактических возможностей паспортов наблюдается даже в странах с высоким уровнем вакцинации населения — США и Британии, которые занимают общее 7-е место в Индексе.

Инфографика: Henley & Partners

В теории эти страны имеют безвизовый доступ к 187-ми странам мира. Но из-за действующих запретов владельцы паспортов Британии имеют доступ к 60 направлениям (эквивалентно возможностям паспорта Узбекистана). Владельцы паспортов США имеют безвизовый доступ к 61 направлению (эквивалентно паспорту Руанды).

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».

Источник: МинФин