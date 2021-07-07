Лучший отзыв июня: как клиент Приватбанка депозит забирал, да так и не забрал

В июне автором лучшего отзыва о банке стал пользователь под ником LAnatoliy. Клиент Приватбанка пожаловался, что из-за блокировки счета не может получить собственные средства по окончании срока депозита. Автор отзыва получит приз от «Минфина» — 3 тыс. грн.

фото: lifedon.com.ua

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День сурка по-приватовски

Клиент захотел забрать свои сбережения по окончании срока депозита. В ответ он получил сообщение от банка, что деньги заблокированы. Причина — финмониторинг. Чтобы вернуть деньги, нужно предоставить документы о происхождении средств.

«Постоял 2,5 часа в очереди, предоставил документы. На что услышал: „а у нас нет электронного оборота, и принтер у нас поломан, распечатать не можем“. Пошел в копицентр, распечатал, отстоял еще 1,5 часа в очереди при подаче документов, а оператор не может их отсканировать, потому что фотки получаются плохо», — описывает ситуацию читатель «Минфина».

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Так LAnatoliy провел в отделении еще час. В конце-концов документы приняли и он получил смс, что происхождение средств подтвердили.

«Но через некоторое время опять то же самое: средства заблокированы, предоставьте документы. И доступа к денежным средствам нет», — сетует автор отзыва.

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Пользователь снова предоставил документы. Верификация прошла успешно. Но через некоторое время — новая блокировка и просьба предоставить документы о происхождении средств.

По словам клиента Приватбанка, он не может забрать деньги с депозита уже неделю, несмотря на то, что документы предоставлял уже четыре раза.

Деталями «сериала» он поделился в комментарии к отзыву. По словам пользователя, он пытался снять 11 тысяч через банкомат. «После попытки снятия приходит смс, что заблокирована выдача, сумма 11 тыс грн. После принятия документов в отделении приходит смс — происхождение средств установлено, доступ разрешен, спасибо за сотрудничество. Затем снова смс — с блокировкой», — пишет LAnatoliy.

Приватбанк показал готовность разобраться в ситуации: «К сожалению, указанных в публикации данных недостаточно, чтобы идентифицировать вас и решить вопрос. Для выяснения ситуации мы ждем в личном сообщении ваши контактные данные», — написала служба банка. Как развивается ситуация дальше, пока что неизвестно. Решение проблемы клиент не подтвердил.

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Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 3 тыс. грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезным для других клиентов банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный опыт пользователя.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.

Автор:

Журналист

Светлана Тартасюк

Пишет на темы:

Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции

Источник: МинФин