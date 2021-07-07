Депутаты хотят «похоронить» коллекторов

В Верховной Раде предлагают запретить коллекторскую деятельность. Об этом сообщила народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк в ходе дискуссии «Новые правила игры на рынке NPL» на MFO саммит-2021.

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Пути решения проблемы

По словам народной избранницы, жалобы на некорректное поведение коллекторов продолжают поступать от третьих лиц, которые не давали согласия на обработку персональных данных. Под прицел коллекторов попадают и сами депутаты.

В сессионном зале рассматривается два варианта решения проблемы. Один из них — радикальный.

«В сессионном зале есть люди, которые настроены запретить коллекторскую деятельность. Мы, конечно, не поддерживаем эту идею и не будем ее отстаивать», — сказала Ольга Василевская-Смаглюк.

Она отметила, что является сторонником другого способа урегулирования коллекторской деятельности. Он заключается в создании саморегулируемой организации и внедрении обязательного участия в ней любой МФО.

«Саморегулируемая организация будет иметь функции надзора за участниками рынка, сможет проследить за сотней своих участников и таким образом облегчит и свою работу, и работу государства за выполнением закона о взыскании просроченной задолженности», — пояснила депутат.

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На очереди — вопрос исполнительных надписей и удешевления микрокредитов

Ольга Василевская-Смаглюк также сообщила, что в Верховной Раде прорабатываются новые инициативы по деятельности рынка. В частности, началась дискуссия по исполнительным надписям как инструменту упрощения и взыскания задолженности.

Кроме того, рассматривается вопрос удешевления микрокредитов. Народные избранники намерены на законодательном уровне зафиксировать определенные ставки.

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Реакция рынка

Директор fintech компаний CCloan и MisterCash Наталья Клевакина отметила, что закон о коллекторской деятельности собрал лучшие европейские практики, но в Европе сим-карты не выдают без паспортов.

«Было бы замечательно, если бы наша страна начала двигаться в том же направлении. Тогда вопрос третьих лиц, думаю, со временем бы отпал. Сейчас клиенты, которые являются недобросовестными, просто выбрасывают сим-карты, и у нас просто нет возможности с ними связаться», — пожаловалась директор fintech компаний CCloan и MisterCash.

Важность защиты кредитора и введения упрощенной процедуры взыскания задолженности отметил директор Авентус Украины Владимир Довгаль. Без этого, по его словам, не будет ни кредитов, ни, тем более, низких процентных ставок, в которых все нуждаются.

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Полностью солидарна с коллегой в этом вопросе директор E-Groshi Ирина Корецкая. Она отметила, что компания сделала полный анализ всех бизнес-процессов, и для их оптимизации внедрила автоматизированную систему оценки качества обслуживания. Компания растет, а с ней и количество кредитов. «Мы только за удешевление стоимости кредитов с той точки зрения, что мы как кредиторы тоже будем защищены», — отметила директор E-Groshi.

Президент ассоциации ВАФК Алла Савьюк одобрительно высказалась относительно новых законодательных инициатив и предложила также рассмотреть изменения в приказном производстве. Это, по ее мнению, ускорит трансформацию рынка.

«Коллекшн — это то, чего фактически не было на рынке онлайн МФО, и при всех инициативах важно учесть интересы онлайн кредиторов. По правовой неопределенности мы не можем в полной мере использовать механизм исполнительных надписей. Антиколлекторы спекулируют этим, когда признают договоры недействительными», — отметила президент ассоциации ВАФК.

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Автор:

Журналист

Ирина Рыбницкая

Пишет на темы:

Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки

Источник: МинФин