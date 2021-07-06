Минсоцполитики: Субсидии за май-июнь выплатят в ближайшее время

В Минсоцполитики заявили, что в ближайшее время граждане получат причитающиеся им суммы жилищной субсидии за май — июнь текущего года в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Фото: dtkt.ua

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Верификация данных

Органы соцзащиты населения в конце июня получили информацию от Министерства финансов по результатам проведенной верификации данных по получателям жилищных субсидий на соответствие новым условиям ее получения.

«На основании этой информации органами социальной защиты населения проведено переназначение жилищных субсидий в автоматическом режиме для домохозяйств, ее получали в отопительном периоде 2020−2021 годов.

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Сейчас Минсоцполитики получило заявку на потребность в средствах для финансирования переназначенных субсидий за май и июнь текущего года и перечисляет соответствующие средства в регионы для проведения соответствующих выплат”, — пояснили в ведомстве.

«Учитывая, что стоимость получаемых жилищно-коммунальных услуг за неотапливаемый период уменьшается из-за отсутствия услуги отопления, средний размер субсидии за эти месяцы составляет около 290 гривен на домохозяйство в месяц», — добавили в Минсоцполитики.

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Напомним

Пользователи «Минфина» в разделе отзывов массово оставляют жалобы на странице Ощада. Причина — задержка выплат остатков по субсидиям. По состоянию на вечер 1 июля таких отзывов накопилось полтора десятка.

Как писал ранее «Минфин», в Украине начали действовать новые правила оформления жилищных субсидий.

Право на получение субсидии у домохозяйств, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 15% ежемесячного совокупного дохода.

С 1 мая все будут получать соцпомощь только наличными. Получатель субсидии самостоятельно должен оплачивать коммунальные услуги, а предназначенную компенсацию ему будут возвращать «живыми» деньгами.

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Источник: МинФин