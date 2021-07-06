Курс валют на 6 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

К открытию межбанка доллар потерял в покупке и в продаже 5 копеек. Евро прибавил на покупке и продаже 2 копейки.

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Валюта Закрытие 5 июля Открытие 6 июля Изменения доллар 27,30/27,32 27,25/27,27 5/5 евро 32,38/32,40 32,40/32,42 2/2 рубль 0,3709/0,3716 0,3722/0,3726 0,0013/0,0010

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,3000−27,3200 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,3859−32,4097. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3709−0,3716.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,15−27,40 гривны. Евро покупают по 32,15 гривны, продают по 32,50 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,05−27,25 гривны, евро — 32,03−32,35 гривны.

Источник: МинФин