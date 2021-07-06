Финансы
Курс валют на 6 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок
К открытию межбанка доллар потерял в покупке и в продаже 5 копеек. Евро прибавил на покупке и продаже 2 копейки.
0
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Валюта
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Закрытие 5 июля
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Открытие 6 июля
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Изменения
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доллар
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27,30/27,32
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27,25/27,27
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5/5
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евро
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32,38/32,40
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32,40/32,42
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2/2
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рубль
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0,3709/0,3716
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0,3722/0,3726
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0,0013/0,0010
Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,3000−27,3200 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,3859−32,4097. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3709−0,3716.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,15−27,40 гривны. Евро покупают по 32,15 гривны, продают по 32,50 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,05−27,25 гривны, евро — 32,03−32,35 гривны.
Источник: МинФин