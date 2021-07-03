Финансы

Закон об автогражданке требует доработки — НБУ

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Национальный банк предлагает обновить закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Об этом шла речь во время презентации «Итоги года регулирования и надзора за небанковскими финансовыми учреждениями».

Фото: avtotsyvilka.com.uа

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Планы НБУ

Среди ближайших и важнейших планов Национального банка — подготовка предложений в законодательство для создания системы гарантирования вкладов для членов кредитных союзов и выплат по договорам жизни.

«Регулятор также будет предлагать обновить закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», — говорится в сообщении.

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Напомним

20 декабря 2019 года председатель налогового комитета В Р Данил Гетманцев зарегистрировал в Раде законопроект № 2651 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Что предлагает законопроект

  • Ввести заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств в электронной форме.

  • Усовершенствовать порядок урегулирования страховых случаев путем упрощения процедуры уведомления о дорожно-транспортном происшествии, введение четкой регламентации и временных границ для принятия решения о страховом осуществлении страхового возмещения и его выплаты;

  • Сократить с 90 до 60 дней базовый срок, в течение которого страховщик обязан принять решение об осуществлении страховой выплаты, предусмотрев случаи, когда этот срок может сокращаться до 10 дней, а также исчерпывающе определить условия и пределы продления такого срока;

  • Повысить размеры компенсаций в случае смерти и морального вреда. Предлагается повысить ее размер до 25 мин. зп.;

  • Установить прямой запрет страховым агентам продавать полисы страховщиков, потерявших право осуществлять этот вид страхования;

  • Установить, что размер страхового возмещения рассчитывается на дату осуществления страхового случая;

  • Повысить ответственность страховщика за нарушение сроков выплаты страхового возмещения (регламентной выплаты) по вине страховщика лицу, имеющему право на получение такого возмещения;

  • Определить дополнительные основания для осуществления МТСБУ регламентных выплат по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, в частности осуществление МТСБУ выплаты за вред жизни и здоровья пострадавших — пассажиров транспортных средств участников ДТП;

  • Ускорить выплаты потерпевшим за страховщиков, ушедших с рынка.

  • Уточнить перечень лиц, имеющих право на получение страхового возмещения, и документов, удостоверяющих такое право;

  • Усилить систему контроля работы МТСБУ путем определения необходимости проведения внешнего аудита на ежегодной основе;

  • Повысить уровень государственного надзора за соблюдением страховщиками и МТСБУ положений о централизованных страховых резервных фондах;

  • Повысить штрафы за отсутствие действующего договора данного вида страхования;

  • Согласовать терминологию закона Гражданского кодекса с учетом судебной практики с целью недопущения неоднозначного трактования норм закона судами.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
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