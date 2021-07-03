Закон об автогражданке требует доработки — НБУ

Национальный банк предлагает обновить закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Об этом шла речь во время презентации «Итоги года регулирования и надзора за небанковскими финансовыми учреждениями».

Фото: avtotsyvilka.com.uа

3

Планы НБУ

Среди ближайших и важнейших планов Национального банка — подготовка предложений в законодательство для создания системы гарантирования вкладов для членов кредитных союзов и выплат по договорам жизни.

«Регулятор также будет предлагать обновить закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», — говорится в сообщении.

Читайте также: Сумма страховых выплат по европротоколу за 8 месяцев 2020 выросла на 17%

Напомним

20 декабря 2019 года председатель налогового комитета В Р Данил Гетманцев зарегистрировал в Раде законопроект № 2651 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Что предлагает законопроект

Ввести заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств в электронной форме.

Усовершенствовать порядок урегулирования страховых случаев путем упрощения процедуры уведомления о дорожно-транспортном происшествии, введение четкой регламентации и временных границ для принятия решения о страховом осуществлении страхового возмещения и его выплаты;

Сократить с 90 до 60 дней базовый срок, в течение которого страховщик обязан принять решение об осуществлении страховой выплаты, предусмотрев случаи, когда этот срок может сокращаться до 10 дней, а также исчерпывающе определить условия и пределы продления такого срока;

Повысить размеры компенсаций в случае смерти и морального вреда. Предлагается повысить ее размер до 25 мин. зп.;

Установить прямой запрет страховым агентам продавать полисы страховщиков, потерявших право осуществлять этот вид страхования;

Установить, что размер страхового возмещения рассчитывается на дату осуществления страхового случая;

Повысить ответственность страховщика за нарушение сроков выплаты страхового возмещения (регламентной выплаты) по вине страховщика лицу, имеющему право на получение такого возмещения;

Определить дополнительные основания для осуществления МТСБУ регламентных выплат по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, в частности осуществление МТСБУ выплаты за вред жизни и здоровья пострадавших — пассажиров транспортных средств участников ДТП;

Ускорить выплаты потерпевшим за страховщиков, ушедших с рынка.

Уточнить перечень лиц, имеющих право на получение страхового возмещения, и документов, удостоверяющих такое право;

Усилить систему контроля работы МТСБУ путем определения необходимости проведения внешнего аудита на ежегодной основе;

Повысить уровень государственного надзора за соблюдением страховщиками и МТСБУ положений о централизованных страховых резервных фондах;

Повысить штрафы за отсутствие действующего договора данного вида страхования;

Согласовать терминологию закона Гражданского кодекса с учетом судебной практики с целью недопущения неоднозначного трактования норм закона судами.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин