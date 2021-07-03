В Евросоюзе заработали covid-сертификаты
В ЕС заработали цифровые covid-сертификаты — единое для всех стран ЕС и некоторых вне его подтверждение того, что его владелец не болеет covid-19 и не представляет опасности для других людей, пишет hromadske.ua.
Фото: hromadske.ua
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Все это необходимо для того, чтобы снова сделать Европу открытой, границы прозрачными, а передвижение таким же простым, как и до пандемии. И постепенно компенсировать нанесенный ковидом экономический ущерб.
Сертификат существует прежде всего в электронном виде — в приложении для телефона. Хотя возможен и бумажный вариант. Главный атрибут — QR-код, с которого можно считать информацию о подлинности сертификата.
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Для каких стран будет действовать covid-сертификат
Предварительно планировалось, что систему covid-сертификатов синхронно внедрят все 27 стран Евросоюза, а также Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия. Однако по состоянию на вечер 30 июня лишь 21 страна ЕС была подключена к системе (хотя некоторые из них начали выдавать такие сертификаты еще в июне).
Из-за технических сбоев Румыния, Ирландия, Венгрия, Мальта, Швеция и Нидерланды опаздывают, но планируют подключиться до 12 августа.
Кроме того, сейчас ЕС ведет переговоры с некоторыми другими странами, например Британией и США, о взаимном признании подобных документов.
Однако каждая страна ЕС имеет право изменить условия въезда из-за ухудшения эпидемиологической ситуации — или у себя, или в стране (регионе), откуда прибывает путешественник. Главное требование к стране — за 48 часов до начала действия ограничений сообщить о них Еврокомиссии.
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Сovid-сертификат европейского образца можно получить при соблюдении одного из следующих условий:
Вводят ли аналогичный документ в Украине
Да, и прогнозы звучат оптимистично. С 1 июля в Украине началось бета-тестирование электронных covid-сертификатов в приложении «Дія». В Минздраве ранее уверяли, что украинский сертификат будет совместимым с европейским. Венгрия, Молдова и Турция уже согласились признавать украинские сертификаты.
Принять участие в тестировании сертификатов сейчас могут пользователи приложения «Дія», которые получили две дозы вакцины против covid-19 на территории Украины.
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Источник: МинФин