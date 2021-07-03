На Уолл-стрит 44% опрошенных ожидают биткоин ниже $30 тысяч к концу года (опрос)

44% участников опроса CNBC — управляющих институциональными инвестициями — полагают, что биткоин закроет 2021 год с ценой ниже $30 тыс. Об этом сообщает ForkLog Feed.

Фото: cryptocartel.club

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Результаты опроса

25% опрошенных считают, что курс первой криптовалюты на тот момент достигнет $40 тыс. Аналогичная доля респондентов выбрала уровень $50 тыс. И только 6% прогнозируют, что биткоин закроет год на отметке $60 тыс.

Обсуждая результаты, ведущие телеканала CNBC в целом согласились с краткосрочным прогнозом для цены ведущей криптовалюты и отметили, что даже $30 тыс. для конца года снимет многие опасения участников рынка, установив долгосрочное дно.

Динамика торгов по биткоину

Первая криптовалюта начала 2021 год с котировками чуть ниже $30 тыс. Максимума на уровнях выше $64 тыс. цена достигла в апреле. В мае курс обвалился ниже $40 тыс.

Курс криптовалют на «Минфине»

На 15:09 по Киеву 3 июля биткоин торгуется в районе $34,84 тыс.

Напоминаем

Аналитики JPMorgan не исключили падения цены цифрового золота до $25 тыс. Инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд считает, что курс снизится более радикально — до $15 тыс. или даже $10 тыс.

В ежеквартальном опросе CNBC о рынках участвуют инвестиционные директора, стратеги по акциям и управляющие портфелями в количестве около 100 человек.

Источник: МинФин