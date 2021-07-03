Минфин планирует разместить 6 июля шесть гривневых выпусков ОВГЗ

Что предложит Министерство финансов 6 июля на ОВГЗ-аукционах, в традиционном обзоре облигационного рынка от «Минфина».

Фото: unian.ua

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Что будет предлагать Минфин 6 июля

На ОВГЗ-аукционах на следующей неделе планируется доразмещение 5 гривневых выпусков со сроками обращения — 210 дней, 378, 504, 777 и 1771 день.

Обращение облигаций первичного размещения составляет 1092 дней.

Лимит по количеству ценных бумаг установлен:

по ОВГЗ на 210 дней — в объеме 500 тыс.;

по ОВГЗ на 378 и 504 дня — в объеме по 2 млн.

Традиционно Минфин оставляет за собой право после консультаций с первичными дилерами и по результатам оценки спроса корректировать окончательный перечень ОВГЗ, размещаемых.

Сколько нужно выплатить на следующей неделе

Министерство финансов должно на следующей неделе:

7 июля — погасить краткосрочный выпуск гривневых ОВГЗ с номинальной доходностью 10,75% на сумму 7,298 млрд грн плюс проценты по этому выпуску;

7 июля — выплатить проценты по гривневым среднесрочным облигациям с номинальной доходностью 17,25%;

8 июля — выплатить проценты по среднесрочному гривневому выпуску облигаций с номинальной доходностью 14,50%.

Как изменился портфель ОВГЗ

По данным НБУ, по состоянию на 2 июля объем ОВГЗ в обращении составляет 1002,12 млрд грн.

Продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, 29 июня, упали в 3,3 раза по сравнению с предыдущей неделей — до 2,53 млрд грн, несмотря на предложение дополнительно 6-летних облигаций.

Средневзвешенная ставка на этих аукционах выросла до 11,72% с 11,5% неделю назад при увеличении средневзвешенного срока до 33 мес. с 32 мес.

Структура собственников ОВГЗ на 2 июля 2021 года

Держатели ОВГЗ Последний уровень, млрд грн Предыдущий уровень, млрд грн Изменения за неделю, % НБУ 317,28 317,28 0 Банки 505,97 507,10 -0,23 Нерезиденты 110,40 111,08 -0,62 Юридические лица 48,22 48,34 -0,25 Физические лица 18,19 18,22 -0,17 Территориальные громады 0,06 0,2 -70

При этом ОВГЗ-портфель в разрезе владельцев имел такую долевую структуру:

НБУ — 31,72%;

банки — 50,59%;

нерезиденты — 11,04%;

юрлица — 4,82%;

физические лица — 1,82%;

территориальные громады — 0,01%.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% – в долларах США

Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 26,2 млрд грн, $541 млн и 61 млн евро.

Автор:

Редактор ленты новостей

Татьяна Зарембо

Пишет на темы:

Экономика, финансы

Источник: МинФин