Минфин планирует разместить 6 июля шесть гривневых выпусков ОВГЗ
Что предложит Министерство финансов 6 июля на ОВГЗ-аукционах, в традиционном обзоре облигационного рынка от «Минфина».
Фото: unian.ua
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Что будет предлагать Минфин 6 июля
На ОВГЗ-аукционах на следующей неделе планируется доразмещение 5 гривневых выпусков со сроками обращения — 210 дней, 378, 504, 777 и 1771 день.
Обращение облигаций первичного размещения составляет 1092 дней.
Лимит по количеству ценных бумаг установлен:
- по ОВГЗ на 210 дней — в объеме 500 тыс.;
- по ОВГЗ на 378 и 504 дня — в объеме по 2 млн.
Традиционно Минфин оставляет за собой право после консультаций с первичными дилерами и по результатам оценки спроса корректировать окончательный перечень ОВГЗ, размещаемых.
Сколько нужно выплатить на следующей неделе
Министерство финансов должно на следующей неделе:
- 7 июля — погасить краткосрочный выпуск гривневых ОВГЗ с номинальной доходностью 10,75% на сумму 7,298 млрд грн плюс проценты по этому выпуску;
- 7 июля — выплатить проценты по гривневым среднесрочным облигациям с номинальной доходностью 17,25%;
- 8 июля — выплатить проценты по среднесрочному гривневому выпуску облигаций с номинальной доходностью 14,50%.
Как изменился портфель ОВГЗ
По данным НБУ, по состоянию на 2 июля объем ОВГЗ в обращении составляет 1002,12 млрд грн.
Продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, 29 июня, упали в 3,3 раза по сравнению с предыдущей неделей — до 2,53 млрд грн, несмотря на предложение дополнительно 6-летних облигаций.
Средневзвешенная ставка на этих аукционах выросла до 11,72% с 11,5% неделю назад при увеличении средневзвешенного срока до 33 мес. с 32 мес.
Структура собственников ОВГЗ на 2 июля 2021 года
|
Держатели ОВГЗ
|
Последний уровень, млрд грн
|
Предыдущий уровень, млрд грн
|
Изменения за неделю, %
|
НБУ
|
317,28
|
317,28
|
0
|
Банки
|
505,97
|
507,10
|
-0,23
|
Нерезиденты
|
110,40
|
111,08
|
-0,62
|
Юридические лица
|
48,22
|
48,34
|
-0,25
|
Физические лица
|
18,19
|
18,22
|
-0,17
|
Территориальные громады
|
0,06
|
0,2
|
-70
При этом ОВГЗ-портфель в разрезе владельцев имел такую долевую структуру:
- НБУ — 31,72%;
- банки — 50,59%;
- нерезиденты — 11,04%;
- юрлица — 4,82%;
- физические лица — 1,82%;
- территориальные громады — 0,01%.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по номинально-амортизационной стоимости
ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% – в долларах США
Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 26,2 млрд грн, $541 млн и 61 млн евро.
Автор:
Редактор ленты новостей
Татьяна Зарембо
Пишет на темы:
Экономика, финансы
Источник: МинФин