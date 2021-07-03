Финансы

Число богачей в мире выросло на 6,3%, а их совокупное состояние — на 7,6% (исследование)

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Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2020 году увеличилось на 7,6% и составило $79,6 трлн, говорится в ежегодном докладе World Wealth Report 2021 французской консалтинговой компании Capgemini SA. Число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI) повысилось на 6,3% — до 20,8 млн человек.

Фото: vz.ua

2

Росту богатства способствовал существенный подъем фондовых рынков, отмеченный в прошлом году.

В чем хранят богачи свои капиталы

В первом квартале 2021 года богачи хранили свое состояние в:

  • акциях — 30% состояния миллионеров (как и годом ранее);
  • денежных средствах и эквивалентах — 24% (25%);
  • активах с фиксированной доходностью — 18% (17%);
  • недвижимости — 15% (та же доля);
  • альтернативных инструментах — 14% (13%).

Динамика по регионам

После того, как Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) на протяжении пяти лет лидировал по обоим показателям, в 2020 году на первое место вновь вышла Северная Америка. Число HNWI там увеличилось на 10,7% и достигло 7 млн человек, их суммарный капитал вырос на 11,9% — до $24,3 трлн. Подъем в АТР составил соответственно 5,8% (до 6,9 млн человек) и 8,4% (до $24 трлн).

В Европе количество богатых людей выросло на 2,8% (до 5,4 млн), в Африке — на 2,7% (до 0,2 млн), на Ближнем Востоке — на 6,8% (до 0,8%). При этом в Латинской Америке оно сократилось на 4% (до 0,6 млн).

Совокупное состояние HNWI в Европе увеличилось на 4,5% (до $17,5 трлн), в Африке — на 3,8% (до $1,7 трлн), на Ближнем Востоке — на 10,7% (до $3,2 трлн), в Латинской Америке — на 0,5% (до $8,8 трлн).

Читайте также: Летняя школа трейдинга: учимся зарабатывать на колебаниях валютных пар

Топ стран с самым большим количеством богачей

Среди стран первое место по количеству богатых людей в прошлом году занимали США (6,575 млн, рост на 11,3%). Далее следовали Япония (3,537 млн, +6,2%), Германия (1,535 млн, +6,9%) и Китай (1,461 млн, +11%). На долю этих государств приходилось 62,9% от числа всех HNWI в мире по сравнению с 61,6% в 2019 году и 58,4% в 2012 году, отмечается в сообщении.

Между тем в Великобритании количество богачей сократилось до 573 с 591, в Кувейте — до 205 с 207, в Бразилии — до 186 со 199.

Снижение произошло только в этих трех странах из топ-25.

Контекст

World Wealth Report использует данные из 71 государства, на долю которых приходится более 98% мирового валового национального дохода и 99% капитализации глобальных фондовых рынков.

Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале

Источник: МинФин

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Финансы

Число богачей в мире выросло на 6,3%, а их совокупное состояние — на 7,6% (исследование)

Photo of Admin Admin Send an email 59 секунд ago
0 0 2 minutes read

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2020 году увеличилось на 7,6% и составило $79,6 трлн, говорится в ежегодном докладе World Wealth Report 2021 французской консалтинговой компании Capgemini SA. Число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI) повысилось на 6,3% — до 20,8 млн человек.

Фото: vz.ua

2

Росту богатства способствовал существенный подъем фондовых рынков, отмеченный в прошлом году.

В чем хранят богачи свои капиталы

В первом квартале 2021 года богачи хранили свое состояние в:

  • акциях — 30% состояния миллионеров (как и годом ранее);
  • денежных средствах и эквивалентах — 24% (25%);
  • активах с фиксированной доходностью — 18% (17%);
  • недвижимости — 15% (та же доля);
  • альтернативных инструментах — 14% (13%).

Динамика по регионам

После того, как Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) на протяжении пяти лет лидировал по обоим показателям, в 2020 году на первое место вновь вышла Северная Америка. Число HNWI там увеличилось на 10,7% и достигло 7 млн человек, их суммарный капитал вырос на 11,9% — до $24,3 трлн. Подъем в АТР составил соответственно 5,8% (до 6,9 млн человек) и 8,4% (до $24 трлн).

В Европе количество богатых людей выросло на 2,8% (до 5,4 млн), в Африке — на 2,7% (до 0,2 млн), на Ближнем Востоке — на 6,8% (до 0,8%). При этом в Латинской Америке оно сократилось на 4% (до 0,6 млн).

Совокупное состояние HNWI в Европе увеличилось на 4,5% (до $17,5 трлн), в Африке — на 3,8% (до $1,7 трлн), на Ближнем Востоке — на 10,7% (до $3,2 трлн), в Латинской Америке — на 0,5% (до $8,8 трлн).

Читайте также: Летняя школа трейдинга: учимся зарабатывать на колебаниях валютных пар

Топ стран с самым большим количеством богачей

Среди стран первое место по количеству богатых людей в прошлом году занимали США (6,575 млн, рост на 11,3%). Далее следовали Япония (3,537 млн, +6,2%), Германия (1,535 млн, +6,9%) и Китай (1,461 млн, +11%). На долю этих государств приходилось 62,9% от числа всех HNWI в мире по сравнению с 61,6% в 2019 году и 58,4% в 2012 году, отмечается в сообщении.

Между тем в Великобритании количество богачей сократилось до 573 с 591, в Кувейте — до 205 с 207, в Бразилии — до 186 со 199.

Снижение произошло только в этих трех странах из топ-25.

Контекст

World Wealth Report использует данные из 71 государства, на долю которых приходится более 98% мирового валового национального дохода и 99% капитализации глобальных фондовых рынков.

Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале

Источник: МинФин

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Финансы

Число богачей в мире выросло на 6,3%, а их совокупное состояние — на 7,6% (исследование)

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 2 minutes read

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2020 году увеличилось на 7,6% и составило $79,6 трлн, говорится в ежегодном докладе World Wealth Report 2021 французской консалтинговой компании Capgemini SA. Число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI) повысилось на 6,3% — до 20,8 млн человек.

Фото: vz.ua

2

Росту богатства способствовал существенный подъем фондовых рынков, отмеченный в прошлом году.

В чем хранят богачи свои капиталы

В первом квартале 2021 года богачи хранили свое состояние в:

  • акциях — 30% состояния миллионеров (как и годом ранее);
  • денежных средствах и эквивалентах — 24% (25%);
  • активах с фиксированной доходностью — 18% (17%);
  • недвижимости — 15% (та же доля);
  • альтернативных инструментах — 14% (13%).

Динамика по регионам

После того, как Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) на протяжении пяти лет лидировал по обоим показателям, в 2020 году на первое место вновь вышла Северная Америка. Число HNWI там увеличилось на 10,7% и достигло 7 млн человек, их суммарный капитал вырос на 11,9% — до $24,3 трлн. Подъем в АТР составил соответственно 5,8% (до 6,9 млн человек) и 8,4% (до $24 трлн).

В Европе количество богатых людей выросло на 2,8% (до 5,4 млн), в Африке — на 2,7% (до 0,2 млн), на Ближнем Востоке — на 6,8% (до 0,8%). При этом в Латинской Америке оно сократилось на 4% (до 0,6 млн).

Совокупное состояние HNWI в Европе увеличилось на 4,5% (до $17,5 трлн), в Африке — на 3,8% (до $1,7 трлн), на Ближнем Востоке — на 10,7% (до $3,2 трлн), в Латинской Америке — на 0,5% (до $8,8 трлн).

Читайте также: Летняя школа трейдинга: учимся зарабатывать на колебаниях валютных пар

Топ стран с самым большим количеством богачей

Среди стран первое место по количеству богатых людей в прошлом году занимали США (6,575 млн, рост на 11,3%). Далее следовали Япония (3,537 млн, +6,2%), Германия (1,535 млн, +6,9%) и Китай (1,461 млн, +11%). На долю этих государств приходилось 62,9% от числа всех HNWI в мире по сравнению с 61,6% в 2019 году и 58,4% в 2012 году, отмечается в сообщении.

Между тем в Великобритании количество богачей сократилось до 573 с 591, в Кувейте — до 205 с 207, в Бразилии — до 186 со 199.

Снижение произошло только в этих трех странах из топ-25.

Контекст

World Wealth Report использует данные из 71 государства, на долю которых приходится более 98% мирового валового национального дохода и 99% капитализации глобальных фондовых рынков.

Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале

Источник: МинФин

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