Главное за четверг: депозитные ставки затихли, рынок земли открылся, дешевые онлайн-кредиты сложились в новый рейтинг

Летнее затишье: депозитные ставки снова застыли

После массового пересмотра депозитных ставок крупные банки решили взять тайм-аут. Из 33 участников ренкинга только один повысил доходность вкладов на все сроки. Сколько теперь можно заработать на депозитах в банках с депозитным портфелем физлиц более 1 млрд грн — в очередном обзоре «Минфина».

В Украине открыли рынок земли

С 1 июля в Украине открывается рынок земли. Владельцы сельскохозяйственных наделов смогут свободно их продать, а любой желающий гражданин Украины — купить.

Средняя доходность НПФ — 11% годовых: кто зарабатывает для своих клиентов больше

Cбережения украинцев в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) за 2020 год выросли до 3,5 млрд грн или на 13,4%. Более активно НПФ расширяли и клиентскую базу. Об этом и других результатах их работы в прошлом году «Минфину» рассказал Григорий Овчаренко, управляющий локальными активами группы ICU.

Новые увольнения на Институтской. Кто еще покинул НБУ

30 июня директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что планирует завершить работу в Нацбанке. Вслед за ним, о своем уходе заявили руководитель проектов и программ департамента лицензирования НБУ Наталия Гудыма и начальник управления Департамента финстабильности Артем Клюка. Об этом в фейсбуке написал экс-руководитель проектов и программ департамента коммуникаций НБУ Иван Пальчевский.

Новый рейтинг самых дешевых онлайн-кредитов от МФО — исследование «Минфина»

«Минфин» опубликовал свежий рейтинг самых выгодных кредитов МФО. В топ-три компаний вошли CreditKasa, Мoneyveo и Ccloan. Компания MyCredit выбыла из тройки лидеров и опустилась на 4-е место.

Источник: МинФин