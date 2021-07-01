13 победителей Pitch Days — создателей стартапов получат $475 тысяч для развития
4 и 11 июня состоялись 26-й и 27-й питчи, организованные Украинским фондом стартапов. Их задачей было выбрать из представленных презентаций проекты для государственного финансирования. О том, кто победил, рассказала пресс-служба Фонда.
Фото: Украинский фонд стартапов
0
Как происходили питчи
Свои идеи презентовали 24 команды. По результатам питчей Фонд принял решение профинансировать 13 из них на общую сумму $475 тыс.
Стартапы на стадии pre-seed (грант $25 тыс.):
Задача стадии pre-seed — проверить гипотезы своей бизнес-идеи, выбрать вектор деятельности и превратить гипотезу в продукт.
Стартапы на стадии seed (грант $50 тыс.):
Задача стадии seed — найти product-market fit, то есть продукт решает реальную проблему клиента, за которую клиент платит реальные деньги.
Проекты оцениваются по ряду критериев, а именно: команда, рынок, целесообразность финансирования, идея (для pre-seed)/продукт (для seed) и стратегия развития.
Читайте также: Казахстан, Гаити, США, Европа: как украинские IT покоряют мир
Контекст
Украинский фонд стартапов является государственным фондом, основанный по инициативе Кабинета Министров. Миссия фонда — способствовать созданию и развитию технологических стартапов на ранних стадиях (pre-seed и seed) с целью повышения их глобальной конкурентоспособности. Процесс отбора стартапов для предоставления гранта осуществляется на конкурсной основе: компании оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов.
Кроме традиционных грантов pre-seed/seed, Фонд также предоставляет возможность перспективным стартапам получить новый тип гранта для прохождения учебных программ известных украинских и международных акселераторов. Грантовая акселерационная программа Фонда нацелена на увеличение количества успешных стартапов, повышение их квалификации и усовершенствование умений, которые касаются развития бизнеса.
Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».
Источник: МинФин