13 победителей Pitch Days — создателей стартапов получат $475 тысяч для развития

4 и 11 июня состоялись 26-й и 27-й питчи, организованные Украинским фондом стартапов. Их задачей было выбрать из представленных презентаций проекты для государственного финансирования. О том, кто победил, рассказала пресс-служба Фонда.

Фото: Украинский фонд стартапов

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Как происходили питчи

Свои идеи презентовали 24 команды. По результатам питчей Фонд принял решение профинансировать 13 из них на общую сумму $475 тыс.

Стартапы на стадии pre-seed (грант $25 тыс.):

Avocado AI. B2B SaaS, который использует математические модели для предугадывания спроса на блюда и формирования оптимального заказа ингредиентов для заведения (Киев).

MANNA. Интерактивная медиа-платформа для создания авторского 3D-анимационного контента, стриминга и социального взаимодействия в VR среде (Киев).

Advin. Система контроля наличия товара на полках магазина фуд-ритейла (Киев).

Monor. Инновационные очки с 3D принтера с возможностью кастомизации и уникальной системой крепления дужек (Киев).

Energy Absorbing Breakwater. Полностью автономное устройство для превращения энергии морских волн в опреснение воды и генерацию электроэнергии (Днепр).

4comfortshoes. Сервис примерки обуви онлайн для ритейлеров и покупателей. Основываясь на фотографиях стопы покупателя, сервис определяет параметры и размер обуви (Киев).

Workee. Комплексное решение для ведения частного коучингового бизнеса (Киев).

Задача стадии pre-seed — проверить гипотезы своей бизнес-идеи, выбрать вектор деятельности и превратить гипотезу в продукт.

Стартапы на стадии seed (грант $50 тыс.):

Awesomic. Веб приложение, которое метчит задание компании с лучшим дизайнером для его выполнения (Киев).

Copra. Украинский разработчик акустических систем и усилителей премиум-класса (Одесса).

DreamApp. Толкователь сновидений (Киев).

Onyx. Запатентованные бесконтактные сушилки для полотенец (Черкассы).

Noplag. Сервис проверки на плагиат и ресурсы для академического письма (Киев).

Meteocontrol AI. Платформа для страхования фермеров на основе спутниковых данных и авторских алгоритмов (Киев).

Задача стадии seed — найти product-market fit, то есть продукт решает реальную проблему клиента, за которую клиент платит реальные деньги.

Проекты оцениваются по ряду критериев, а именно: команда, рынок, целесообразность финансирования, идея (для pre-seed)/продукт (для seed) и стратегия развития.

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Контекст

Украинский фонд стартапов является государственным фондом, основанный по инициативе Кабинета Министров. Миссия фонда — способствовать созданию и развитию технологических стартапов на ранних стадиях (pre-seed и seed) с целью повышения их глобальной конкурентоспособности. Процесс отбора стартапов для предоставления гранта осуществляется на конкурсной основе: компании оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов.

Кроме традиционных грантов pre-seed/seed, Фонд также предоставляет возможность перспективным стартапам получить новый тип гранта для прохождения учебных программ известных украинских и международных акселераторов. Грантовая акселерационная программа Фонда нацелена на увеличение количества успешных стартапов, повышение их квалификации и усовершенствование умений, которые касаются развития бизнеса.

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Источник: МинФин