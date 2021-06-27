В Парагвае анонсировали законопроект о легализации биткоина

Парагвай может стать следующей после Сальвадора страной, признавшей биткоин законным платежным средством. Соответствующий законопроект представят в парламенте страны 14 июля. Об этом заявил конгрессмен Карлос Рехала, пишет Forklog.

Фото: footboom.com

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Что известно

Член Конгресса в разговоре с Cointelegraph Español отметил, что инициатива нашла поддержку среди «ряда очень важных предприятий в Парагвае».

«В этом законопроекте будет несколько сюрпризов. Я думаю, он будет чрезвычайно значимым и важным для криптовалютного мира», — добавил Рехала.

Se viene la presentación del proyecto el 14 de Julio. 🙏🇵🇾🙌 #btchttps://t.co/l8GZ7UaYK9

— Carlitos Rejala 🙏🇵🇾🙌 (@carlitosrejala) June 19, 2021

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Напомним

Ранее конгрессмен обратил внимание потенциальных инвесторов на низкие налоги в стране, молодой рынок труда и доступ к возобновляемым источникам энергии. На границе Парагвая и Бразилии находится одна из крупнейших в мире гидроэлектростанций «Итайпу».

22 июня парагвайский Universidad Americana объявил, что начнет принимать криптовалюту в качестве средства оплаты. По данным CoinDesk, с августа 2021 года университет добавит поддержку биткоина, Ethereum и токена XRP.

КУРС КРИПТОВАЛЮТ

Как писал «Минфин», в начале июня парламент Сальвадора проголосовал за признание биткоина платежным средством. Биткоин станет платежным средством наравне с долларом, а все предприятия обязаны принимать криптовалюту для оплаты товаров или услуг.

После этого решения биткоин подорожал на 11,9% и стоил $37 704.

По состоянию на 26 июня его стоимость составляет около $32,375 тыс.

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Источник: МинФин