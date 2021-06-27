С карт Приватбанка начали исчезать деньги. Банк рассказал, что происходит

26 июня держатели карт Приватбанка начали жаловаться на то, что с карт начали несанкционированно списывать деньги. Суммы называют разные — от 5 тысяч до 16 тысяч гривен.

Фото:

66

Так, пользователь под ником sergggg85 из Харькова написал, что утром зашел в Приват24, а там минус 16 тысяч — больше, чем кредитный лимит.

Еще один пользователь blxckwood написал: «Решил зайти в Приват24, то что увидел, мягко говоря, повергло меня в шок. -4800 на карте, просто так, как это понять? Сколько пользуюсь Приватом, ну такого ещё никогда не было».

Пользователь под ником Alla1900 также пожаловался на пропажу денег с карты.

Что говорят в банке

«На текущий момент есть трудности при отображении и использовании доступного остатка по карте. Наши специалисты уже работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток. Приносим извинения за возникшие неудобства», — ответили в пресс-службе банка на комментарий «Минфина».

Кроме того, там добавили, что это несистемный сбой, который затронул ограниченное количество клиентов.

Оставить отзыв

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин