Уровень безработицы в Украине превысил 10%

В I квартале 2021 года уровень безработицы в Украине среди трудоспособного населения в возрасте 15−70 лет составил 10,5%, по методологии Международной организации труда (МОТ), сообщает Государственная служба статистики.

Фото: krokus.tv

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Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15−70 лет составила по 1,8 млн человек, по методологии МОТ.

Уровень безработицы населения в возрасте 15−70 лет,

% к рабочей силы соответствующего возраста

В то же время количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составила 15,5 млн человек, из них в возрасте 15−70 лет — 15,4 млн, трудоспособного населения — 14,8 млн.

По уровню занятости население в возрасте 15 лет и старше составило 48,6%, из которых население в возрасте 15−70 лет — 55%, трудоспособное население — 64,6%.

Ранее

Нацбанк прогнозировал сокращение уровня безработицы до 9,1% в 2021 году, а в 2022 году регулятор ожидает снижение безработицы до естественного уровня — 8,5%.

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Источник: МинФин