Telegram запустил групповые видеозвонки

Мессенджер Telegram объявил, что запустил групповые видеозвонки.

Фото: cnews

1

Мессенджер Telegram объявил, что запустил групповые видеозвонки. Теперь в мессенджер можно включить изображение с камеры, трансляцию экрана или и то и другое одновременно.

Новые фишки

Видеозвонок запускается через голосовой чат: для этого один из участников должен включить видеорежим, нажав на значок камеры.

Видеотрансляцию можно развернуть на весь экран, нажав на нее.

Кроме того, можно закрепить видео от одного из участников, чтобы изображение не переключалось на новых участников, когда они входят в чат.

Читайте также: Telegram провел еще одно размещение облигаций на $750 миллионов

В видеорежиме одновременно могут общаться пока только первые 30 участников, подключившиеся к чату.

Сервис пообещал скоро увеличить этот лимит, чтобы «пользователи Telegram могли транслировать лекции, игровые стримы, фестивали», говорится в сообщении. В новой версии мессенджера улучшили шумоподавление, утверждают разработчики.

Интерфейс групповых видеозвонков адаптировали для экранов ноутбуков и планшетов — как в горизонтальном, так и вертикальном положении.

На компьютере голосовой чат будет открываться в отдельном окне, чтобы можно было параллельно переписываться в других чатах.

Кроме того, Telegram добавил анимированные фоны для чатов, анимации при отправке сообщений и новые возможности для стикеров.

В чате с ботами (программами) появилась отдельная кнопка меню с командами для бота. Создатели ботов смогут размещать в поле ввода подсказки. Ботам теперь можно задавать разные команды в зависимости от того, из какого чата к боту перешел пользователь и какой у него язык интерфейса в приложении.

Telegram упростил и импорт стикеров: разработчики могут создавать приложения для создания стикеров и добавлять их в мессенджер одним касанием, заявил мессенджер.

Напомним

Создатель мессенджера Павел Дуров в апреле сообщил о том, что Telegram планирует запустить и групповые видеозвонки.

Он также отметил, что ограничения из-за пандемии коронавируса показали, как необходим надежный инструмент видеосвязи. Но одновременно безопасных и удобных в использовании приложений для групповых видеозвонков сейчас нет, добавил он.

Источник: МинФин