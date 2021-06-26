Полиция Лондона конфисковала рекордные 114 миллионов фунтов в криптовалюте
Служба столичной полиции Лондона в рамках расследования дела по отмыванию средств изъяла 114 млн фунтов (около $158 млн) в криптовалюте. Это крупнейшая сумма, конфискованная в цифровых активах в истории страны. Об этом отмечается в сообщении правоохранителей, пишет Forklog.
Фото: 34travel.me
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Операция-конфискация
Операцию провело управление по борьбе с экономическими преступлениями полиции, основываясь «на разведданных о передаче преступных активов». Следствие продолжается.
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Ранее The Times сообщал, что британские правоохранители хотят получить дополнительные полномочия для заморозки переводов в криптовалюте в рамках своих операций.
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В Службе столичной полиции заявили, что «устаревшее законодательство» не всегда позволяет изымать или останавливать переводы в криптоактивах.
Напомним
В мае Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании заявило, что широкое распространение криптовалют помогает злоумышленникам применять их для легализации незаконно полученных доходов.
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За год число инвесторов в криптовалюты в Великобритании возросло с 1,9 млн до 2,3 млн. Такие оценки привело Управление по финансовому надзору (FCA).
КУРС КРИПТОВАЛЮТ
Источник: МинФин