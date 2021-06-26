НБУ установит требования к раскрытию информации небанковских финучреждений

Национальный банк планирует установить требования к небанковским финансовым учреждениям раскрывать на своих сайтах и в местах предоставления услуг обязательную информацию. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Фото: stockworld.com.ua

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Что предлагает НБУ

Для этого Нацбанк разработал и предлагает к общественному обсуждению проект Положения о порядке раскрытия информации небанковскими финансовыми учреждениями.

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Что должно быть на сайтах финучреждения:

сведения о наименовании небанковского финансового учреждения, его местонахождении и режиме рабочего времени;

сведения о государственной регистрации учреждения в Едином государственном реестре, а также о ее включении в Государственный реестр финансовых учреждений;

сведения о структуре собственности небанковского финансового учреждения;

перечень обособленных подразделений (при наличии);

перечень финансовых услуг, которые учреждение имеет право предоставлять. В частности, сведения об условиях и порядке предоставления финуслуг, информацию о лицензии на предоставление финансовых услуг, а также торговые марки (знаки для товаров и услуг), которые используются учреждением для оказания финансовых услуг;

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публичные части договоров о предоставлении клиентам финансовых услуг;

перечень лиц, предоставляющих посреднические услуги (если финансовая услуга предоставляется при участии посредников);

сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве, применение процедуры санации небанковского финучреждения и сведения о начале процедуры ликвидации финансового учреждения.

Кроме того, Положение обяжет небанковские финучреждения раскрывать на своих сайтах годовую финансовую и консолидированную финансовую отчетность, а также отчетные данные.

Кому какие требования

В то же время требования Национального банка к раскрытию отчетных данных будут дифференцированы в зависимости от вида небанковского финансового учреждения.

Бдут отдельные требования для страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, организаций, которые предоставляют услуги по финансовому лизингу, финансовых компаний, которые предоставляют кредиты, финкомпаний, которые предоставляют услуги факторинга, гарантов и других.

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Небанковские финучреждения должны обеспечить:

поддержание раскрытой информации в актуальном состоянии;

свободный доступ любого лица к информации, подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим Положением (за исключением информации, которая может предоставляться только по требованию клиента);

защита от искажения, уничтожения и/или блокировки доступа к информации, размещенной на сайте.

В местах оказания финансовых услуг клиентам учреждения будут обязаны размещать и поддерживать в актуальном состоянии информацию, в частности:

сведения о наименовании небанковского финансового учреждения и режиме рабочего времени;

сведения о его государственной регистрации в Едином государственном реестре, а также о включении в Государственный реестр финансовых учреждений;

перечень финансовых услуг, которые учреждение имеет право предоставлять. В частности, сведения об условиях и порядке предоставления услуг, о лицензии, которые дают право предоставлять финуслуги, а также торговые марки (знаки для товаров и услуг), которые используются для предоставления соответствующих видов финансовых услуг;

перечень лиц, предоставляющих посреднические услуги (если финансовая услуга предоставляется при участии посредников);

начало процедуры ликвидации финансового учреждения.

Небанковские финансовые учреждения получат три месяца со вступления в силу положения, чтобы согласовать свою деятельность с его требованиями.

Напомним

Национальный банк на официальном веб-сайте открыл страницу «Структуры собственности поставщиков финансовых услуг». Здесь будет публиковаться информация о структуре собственности небанковских финансовых учреждений. И уже сейчас можно ознакомиться со структурами собственности компаний, которые первыми должным образом их раскрыли.

14 апреля 2021 года НБУ утвердил требования к структурам собственности поставщиков финансовых услуг и определил критерии их прозрачности. Участники небанковского рынка получили два месяца, чтобы подать пакет документов о своих реальных владельцев.

Источник: МинФин