Финансы

Нацбанк за неделю купил на межбанке $128 миллионов, продал — $80 миллионов

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В период с 22 по 25 июня Нацбанк выкупил на межбанке $128 млн, а продал $79,5 миллионов.

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Сколько купил валюты Нацбанк

В период с 14 по 18 июня Нацбанк купил на рынке $113,8 млн, а продал $20 млн.

С 7 по 11 июня НБУ купил на межбанке $375 млн, а в период с 31 мая по 4 июня — $40 млн.

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Напомним

Национальный банк за неделю с 24 по 28 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие семь недель.

КУРС ВАЛЮТ

Всего с начала года НБУ выкупил на рынке $947,3 млн, а продал $169,5 млн.

Источник: МинФин

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