Нацбанк вышел на межбанк с покупкой доллара (обновлено)

25 июня Нацбанк вышел на межбанк с покупкой доллара по курсу 27,34 гривны. Об этом «Минфину» сообщили источники на рынке.

Фото: epravda.com.ua

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После 14:00 Нацбанк вышел во второй раз на межбанк с покупкой валюты по курсу 27,33 гривны.

Последний раз НБУ выходил на межбанк с покупкой доллара 15 июня.

Как покупал валюту НБУ

14 июня НБУ вышел на рынок с интервенцией в формате «запроса лучшего курса» и выкупал, все что ниже курса 26,99 гривен.

11 июня Национальный банк вышел на межбанк с запросом лучшего курса и выкупал дешевые предложения доллара.

9 июня НБУ вышел на рынок с покупкой доллара. В ходе валютной интервенции НБУ купил $20 млн по курсу 27,10 грн/$.

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2 июня Национальный банк возобновил интервенции по покупке валюты на межбанковском рынке впервые с марта. НБУ купил $20 млн (по курсу 27,32 грн/$).

Как продавал валюту НБУ

24 июня НБУ вышел на рынок с продажей доллара по курсу 27,55 гривен.

22 июня НБУ вышел на рынок с продажей доллара по курсу 27,41 гривен.

17 июня НБУ продал валюты на 20 млн по курсу 27,21.

Последний раз регулятор выходил на межбанк с продажей доллара в первую неделю 2021 года. Тогда НБУ продал $ 20 млн.

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Национальный банк за неделю с 24 по 28 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие семь недель.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин