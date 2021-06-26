Финансы
Курс валют на вечер 25 июня: межбанк, наличный и «черный» рынок
К закрытию межбанка валюты пошли вниз: доллар упал по 15 копеек на покупке и продаже, евро — по 10 копеек на обеих операциях.
Фото: belmir.by
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Валюта
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Открытие 25 июня
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Закрытие 25 июня
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Изменения
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доллар
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27,48/27,50
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27,33/27,35
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15/15
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евро
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32,82/32,84
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32,72/32,74
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10/10
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рубль
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0,3809/0,3813
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0,3787/0,3791
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0,0022/0,0022
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,4800−27,5000 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,8248−32,8432 грн/евро, торги по рублю — 0,3809−0,3813 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,30−27,55 гривны. Евро покупают по 32,50 гривны, продают по 32,90 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,22−27,40 гривны, евро — 32,45−32,70 гривны.
Источник: МинФин