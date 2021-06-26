Финансы

Курс валют на вечер 25 июня: межбанк, наличный и «черный» рынок

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К закрытию межбанка валюты пошли вниз: доллар упал по 15 копеек на покупке и продаже, евро — по 10 копеек на обеих операциях.

Фото: belmir.by

0

Валюта

Открытие 25 июня

Закрытие 25 июня

Изменения

доллар

27,48/27,50

27,33/27,35

15/15

евро

32,82/32,84

32,72/32,74

10/10

рубль

0,3809/0,3813

0,3787/0,3791

0,0022/0,0022

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,4800−27,5000 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,8248−32,8432 грн/евро, торги по рублю — 0,3809−0,3813 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,30−27,55 гривны. Евро покупают по 32,50 гривны, продают по 32,90 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,22−27,40 гривны, евро — 32,45−32,70 гривны.

Источник: МинФин

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