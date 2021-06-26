Курс валют на вечер 25 июня: межбанк, наличный и «черный» рынок

К закрытию межбанка валюты пошли вниз: доллар упал по 15 копеек на покупке и продаже, евро — по 10 копеек на обеих операциях.

Фото: belmir.by

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Валюта Открытие 25 июня Закрытие 25 июня Изменения доллар 27,48/27,50 27,33/27,35 15/15 евро 32,82/32,84 32,72/32,74 10/10 рубль 0,3809/0,3813 0,3787/0,3791 0,0022/0,0022

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,4800−27,5000 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,8248−32,8432 грн/евро, торги по рублю — 0,3809−0,3813 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,30−27,55 гривны. Евро покупают по 32,50 гривны, продают по 32,90 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,22−27,40 гривны, евро — 32,45−32,70 гривны.

Источник: МинФин