Индекс S&P достиг новых максимумов вслед за Nike и банковскими акциями
Индекс S&P 500 достиг рекордного максимума в пятницу благодаря росту котировок акций Nike и банков, в то время как публикация данных об инфляции ослабила опасения инвесторов по поводу неожиданного сворачивания стимулов со стороны ФРС. Об этом пишет РБК.
Фото: nv.ua
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Торги на бирже
Акции Nike Inc. выросли на 14,6% до рекордного максимума после того, как производитель кроссовок спрогнозировал, что продажи за весь финансовый год превысят оценки Уолл-стрит.
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Инфляция была в центре внимания инвесторов, так как последние данные о расходах на личное потребление (PCE) показали, что базовый рост цен в мае оказался меньшим, чем ожидалось.
Базовый ценовой индекс, отражающий личное потребление в США без учета энергоносителей и продуктов питания (core PCE), вырос на 3,4% в годовом исчислении.
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Эти данные «подтвердили аргумент ФРС о том, что инфляция является временной, и помогут развеять опасения, что мы наблюдаем неконтролируемую инфляцию», сказала Ану Гаггар из Commonwealth Financial Network.
Индекс Dow Jones вырос на 0,67%, до 34 425,16 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,29%, до 4279,03 пункта, а Nasdaq вырос на 0,10%, до 14 383,63 пункта.
Котировки акций Netflix выросли на 2,1% после того, как Credit Suisse повысил рейтинг бумаг компании до «выше рынка».
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Источник: МинФин