Биткоину прогнозируют рост до $70 тысяч к концу года

Соруководитель отдела трейдинга в Galaxy Digital Джейсон Урбан в интервью Kitco News спрогнозировал, что биткоин к концу текущего года обновит исторический максимум и вырастет до $70 тыс. Об этом пишет РБК.

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Прогноз

По мнению Урбана, негативный новостной фон, который сейчас наблюдается на крипторынке, рассеется уже к осени.

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Также трейдер использовал терминологию бейсбола, назвав принятие биткоина институциональными инвесторами «первым иннингом».

Иннингом в бейсболе называют один из девяти периодов, на которые разделена игра. Это своеобразный аналог тайма в футболе, периода в хоккее или четверти в баскетболе.

Урбан считает, что пока многих институциональных инвесторов, желающих войти на крипторынок, сдерживает регуляторная неопределенность. Но когда ситуация изменится, цена биткоина взлетит до нового максимума из-за большого спроса на монеты и ограниченного предложения, добавил трейдер.

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Что известно о Galaxy Digital

Компания по управлению цифровыми активами Galaxy Digital была основана бывшим сотрудником Goldman Sachs Майком Новограцем в 2018 году.

С 6 июля 2020 года акции компании торгуются на фондовой бирже Торонто.

Курс биткоина 26 июня

Ожидания рынка

Как пишет агентство Bloomberg, у участников рынка расходятся мнения относительно динамики цены биткоина на ближайшую перспективу: часть опрошенных назвала цену в $25 000, часть — $45 000.

Биткоин установил исторический максимум стоимости в $64,8 тыс. 14 апреля этого года. Однако за последние два месяца цена криптовалюты обвалилась на 55%.

Биткоин торговался на уровне $30 тыс. пять месяцев назад.

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Источник: МинФин