Акции компании «Кернел» начали торговаться на Украинской бирже

Инвестиционная компания Dragon Capital и Украинская биржа объявили о старте торгов акциями компании «Кернел», первые соглашения были проведены 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital.

Фото: latifundist.com

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Ранее акции «Кернел» торговались только на Варшавской бирже.

«Развитие фондового рынка в Украине возможно только с появлением качественных инструментов. Пока в Украине нет IPO локальных компаний, альтернативой для этого является заведение в Украину иностранных акций, в частности, акций компаний, владеющих активами в Украине и торгующихся на иностранных торговых площадках», — добавил глава правления «Украинской биржи» Артемий Ершов.

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По его словам, с появлением на украинском фондовом рынке акций и облигаций таких инвестиционно-привлекательных эмитентов как «Кернел», вырастут также объемы инвестирования локальных инвесторов на бирже.

Компания Кернел

Кернел — крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

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Крупнейшим совладельцем «Кернела» через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций «Кернела».

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Источник: МинФин