7 сентября в Сальвадоре заработает государственный криптокошелек. Каждый взрослый получит на него $30 в биткоинах

Власти Сальвадора объявили дату, когда биткоин станет официальным платежным средством в стране. Именно 7 сентября заработает сальвадорский государственный криптовалютный кошелек Chivo, на который каждый взрослый гражданин страны сможет получить $30 в биткоинах. Об этом пишет ucap.io.

Фото: bin.ua

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Что представил президент страны

Президент Сальвадора Наиб Букеле представил приложение, которое будет доступно на Android и iOS. Чтобы зарегистрировать кошелек и получить выплату в криптовалюте, пользователю необходимо будет подтвердить свою личность с помощью распознавания лица.

С приложением Chivo можно будет отправлять и получать биткоины, конвертировать их в доллары и оплачивать товары с помощью QR-кода. Приложение будет работать везде, где ловит сигнал мобильной связи. Гражданам страны «даже не придется иметь активный тариф».

Букеле также отметил, что резкого перехода к криптовалюте в Сальвадоре не будет: доллар будет находиться в обращении вместе с криптовалютою. Зарплаты и пенсии будут, как и раньше, выплачиваться в долларах.

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Что это значит

Как отмечалось ранее, из 6,45 млн населения Сальвадора лишь около 30% взрослых имеют банковский счет. Правительство так решило развивать финансовую инклюзию и экономику страны, обеспечивая доступ к кредитам, сбережениям, инвестициям и безопасным операциям через криптовалюту.

Букеле отметил, что одним из ключевых факторов противоречивого закона о биткоине является помощь сальвадорским «заробитчанам», которые отправляют денежные переводы назад в Сальвадор. По его словам, долларовые платежи в страну, как правило, страдают от высоких транзакционных и комиссионных расходов. Признание биткоина официальным платежным средством упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину. Эти средства составляют около 20% ВВП Сальвадора.

Курс криптовалют на «Минфине»

Предыстория

Как писал «Минфин», в начале июня парламент Сальвадора проголосовал за признание биткоина платежным средством. Биткоин станет платежным средством наравне с долларом, а все предприятия обязаны принимать криптовалюту для оплаты товаров или услуг.

После этого решения биткоин подорожал на 11,9% и стоил $37 704. По состоянию на сейчас его стоимость составляет около $33 тыс.

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Источник: МинФин