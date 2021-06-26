5 банков получили 750 миллионов короткого рефинанса НБУ

25 июня Нацбанк предоставил 750 млн рефинансирования для пяти банков на срок до 84 дней под 7,5%. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Фото: mind.ua

0

По состоянию на 24 июня задолженность платежеспособных банков по рефинансу составила 83,45 млрд грн (на начало года — 61,85 млрд грн).

► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Напомним

18 июня НБУ предоставил для 4 банков рефинансирование на сумму 406 млн грн сроком до 84 дней под 7,5%.

11 июня НБУ решил предоставить 9,13 млрд грн рефинансирования для 14 банков на срок до 5 лет под 7,5% годовых, а также 117 млн грн — для двух банков на срок до 84 дней под 7,5%.

4 июня регулятор предоставил 800 млн грн рефинансирования для трех банков на срок до 84 дней под 7,5%.

Читайте также: На июньском аукционе банки взяли больше 9миллиардов рефинанса. Запасаются заранее

Ранее «Минфин» писал, что по словам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба уже в 3 квартале Нацбанк планирует перейти к новой модели рефинансирования.

«В 3 квартале каждого месяца будет аукцион, который будет ограничен объемом — 5 млрд грн в июле, 4 млрд — в августе, 3 млрд — в сентябре. Также будет снижен максимальный срок — до 3 лет», — пояснил Сологуб.

17 июня стало известно, что Национальный начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов.

Источник: МинФин