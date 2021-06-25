Украина получит $350 миллионов от Всемирного банка на восстановление экономики

25 июня Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о займе для системного проекта «Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления» на сумму $ 350 млн. Об этом говорится в сообщении Кабмина.

Фото: mof.gov.ua

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На что потратят средства

Средства займа в размере $350 млн (за исключением единовременной комиссии $875 тыс) будут перечислены в общий фонд Госбюджета Украины.

$350 млн будут направлены на восстановление и развитие экономики Украины во время пандемии, на социальную поддержку уязвимых слоев населения, а также на усиление государственных институтов.

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«Благодаря этим средствам мы сможем реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок. Восстановление экономического роста и модернизация украинской экономики в условиях пандемии требует особых политик и ресурсов. И мы благодарны, что именно сейчас наши партнеры из банка помогают Украине и украинскому народу», — отметил Денис Шмыгаль.

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Напомним

С 1992 года Всемирный банк предоставил Украине кредитов на $13 млрд по 70 программам. Сейчас В Б реализует в Украине инвестпроекты на $3,3 млрд.

В частности, в 2021 году Украина должна получить 2,5 млрд грн на закупку вакцин, $90 млн на вакцинацию и еще $200 млн на образование.

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Ранее министр финансов Сергей Марченко напомнил, что Украина с прошлого года ожидает два транша DPL Всемирного банка по $350 млн каждый.

Источник: МинФин