В мае погашение требований кредиторов банков-банкротов составило 170,22 миллиона

В течение мая 2021 года неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), направили на погашение требований своих кредиторов 170,22 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Фото: ua-ekonomist.com

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Кому сколько выплачено

Из указанной суммы направлено:

23,6 млн грн — на погашение требований 3-й очереди, возникшие в т. ч. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в пределах 200 тыс. грн;

0,9 млн грн — на погашение требований 4-й очереди, то есть вкладчиков-физлиц свыше гарантированной суммы;

145,6 млн грн — на погашение требований 7-й очереди, то есть юрлиц, не являющихся связанными с банком лицами.

На внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов, а именно НБУ, в мае 2021 года направлено 145,6 млн грн. Внеочередное удовлетворение осуществили Дельта Банк (143,5 млн грн), Мисто Банк (1,9 млн грн) и Родовид Банк (0,1 млн грн).

Всего в январе — мае 2021 сумма погашения требований кредиторов составила 554,7 млн грн, из которых 304,9 млн грн — внеочередные выплаты НБУ как обеспеченному кредитору (исключительно за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

В целом по состоянию на 1 июня 2021 года удовлетворено требований кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 52 869,5 млн грн, из которых 15 972,4 млн грн погашено обеспеченным кредиторам, в т. ч. 14 742,5 млн грн — НБУ (исключительно за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

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Какая исковая работа ведется

По состоянию на 1 июня 2021 года Фондом подано 65 исковых заявлений относительно 43 банков. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков, — 780 человек. Общая сумма исковых требований составляет 97 614,91 млн грн.

Кроме того, Фондом предъявлено 23 гражданских иска в уголовном производстве по 17 банкам. Общее количество гражданских ответчиков — 50 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 13 870,21 млн грн.

Общий размер заявленных исковых требований составляет 2 657,79 млн грн.

По результатам рассмотрения судами уголовных производств по состоянию на 1 июня 2021 года Фонд гарантирования инициировал 5 судебных производств о возмещении вреда, причиненного уголовными преступлениями, по 5 банков. Общее количество ответчиков — 5 человек.

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Источник: МинФин