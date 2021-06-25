Ралли по курсу доллара продолжаются: что происходит в реальности с рынком и пару вопросов к НБУ

Похоже, участники валютного рынка на этой неделе решили проверить свои и чужие нервы на крепость. После фактически ежедневного массированного роста котировок доллара до пикового уровня продажи 27,56 гривен в четверг и нагнетания ажиотажа — сегодня рынок вдруг резко «прозрел».

Фото: thecorner.eu

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Котировки американской валюты быстро просели за день на 15 копеек — с утренних 27,48/27,50 гривен до 27,33/27,35 к концу дня. На 9 копеек подешевел и евро — с 32,82/32,84 гривен до 32,72/32,75.

И это при том, что НБУ сориентировался в ситуации и дважды выходил на межбанк с выкупом доллара. В первый раз достаточно долго стоял с покупкой по 27,34 гривны, а затем во второй раз понизил свой ценник до 27,33.

По факту — НБУ удержал доллар от более существенного падения к уровням начала торгов вторника 22 июня, когда рынок стартовал с отметки 27,24/27,26 гривен за доллар. Получается, что сам Нацбанк сегодня помог доллару все же вырасти за неделю с 27,24/27,26 до 27,33/27,35 гривен — с пиковыми значениями еще вчера в пределах 27,56 гривен и ажиотажем на рынке.

Часть участников торгов задается вопросом, почему НБУ практически со вторника по четверг не спешил со своими интервенциями и давал курсу вначале расти, а лишь потом выходил на рынок? Сегодня же Нацбанк откупал доллар и этим не дал ему возможность просесть до стартовых курсов начала недели.

И зачем были все эти нервотрепки и курсовые ралли в течение вторника-четверга? Не проще ли было сразу со вторника «задавить» курс интервенциями и сократить объем колебаний в течение сессий на этой неделе? А откупить валюту в моменты ее переизбытка, как это происходило сегодня?

Ход торгов:

С самого утра котировки доллара начали быстро проседать за счет превышения предложения над спросом. К 11:00 доллар подешевел до 27,44/27,46 гривен, а затем быстро упал до 27,385/27,405 к полудню и до 27,355/27,375 к обеду и после него.

После 12:00 на торги вышел НБУ с покупкой по 27,34 гривны и достаточно долго своей котировкой удерживал доллар от дальнейшего проседания. Потом он ушел с межбанка, но затем быстро появился с выкупом по 27,33.

Как результат — котировки застыли с небольшими отклонениями в пределах уровня 27,33/27,35 уже до конца дня.

Главные события 25 июня на валютном рынке:

Доллар за день просел с утренних 27,48/27,50 гривен сразу до 27,33/27,35.

Нацбанк сегодня на рынок выходил дважды. В первый раз покупал доллар по 27,34 гривен, а затем снизил свою котировку до 27,33.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,4377 гривен, а официальный курс на 29 июня 2021 года установлен на уровне 27,3964 гривен за доллар.

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Источник: МинФин