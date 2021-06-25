Промышленное производство за 5 месяцев выросло на 2,2% — Госстат
В мае 2021 года индекс промышленной продукции по сравнению с апрелем снизился на 3,4%, а по сравнению с маем прошлого года — вырос на 5,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Фото: business.ua
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Индексы промышленной продукции
В январе — мае 2021 года по сравнению с январем — маем 2020-го индекс промышленной продукции составил 102,2%, в т. ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров — 101,2%, перерабатывающей — 102,5%, снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха — 102,9%.
Тенденции сектора
За 5 месяцев 2021 года в Украине было добыто по сравнению с январем — маем 2020 года:
- каменного и бурого угля — +15,3%;
- сырой нефти и природного газа — -4,8%;
- агломерированных железных руд и концентратов — +5,4% больше.
Также за январь — май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году было произведено:
- изделия металлургического производства — +7,1%;
- машиностроительной продукции — +10,4%;
- кокса и продуктов нефтепереробки — -4,4%;
- химических веществ и химической продукции — +9,0%;
- продуктов питания, напитков и табачных изделий — -8,9%;
- текстиля, одежды, изделий из кожи — +10,1%;
- изделия из древесины, бумага и полиграфия — +9%.
Электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха за январь — май в этом году было произведено на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее
Согласно данным Госстата, в 2020 году объемы промышленного производства в Украине сократились на 5,2% по сравнению с 2019 годом.
В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,8% по сравнению с 2018-м, в 2018 году рост промышленного производства составил 1,1% относительно 2017 года.
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Источник: МинФин