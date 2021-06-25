Промышленное производство за 5 месяцев выросло на 2,2% — Госстат

В мае 2021 года индекс промышленной продукции по сравнению с апрелем снизился на 3,4%, а по сравнению с маем прошлого года — вырос на 5,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Фото: business.ua

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Индексы промышленной продукции

В январе — мае 2021 года по сравнению с январем — маем 2020-го индекс промышленной продукции составил 102,2%, в т. ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров — 101,2%, перерабатывающей — 102,5%, снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха — 102,9%.

Тенденции сектора

За 5 месяцев 2021 года в Украине было добыто по сравнению с январем — маем 2020 года:

каменного и бурого угля — +15,3%;

сырой нефти и природного газа — -4,8%;

агломерированных железных руд и концентратов — +5,4% больше.

Также за январь — май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году было произведено:

изделия металлургического производства — +7,1%;

машиностроительной продукции — +10,4%;

кокса и продуктов нефтепереробки — -4,4%;

химических веществ и химической продукции — +9,0%;

продуктов питания, напитков и табачных изделий — -8,9%;

текстиля, одежды, изделий из кожи — +10,1%;

изделия из древесины, бумага и полиграфия — +9%.

Электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха за январь — май в этом году было произведено на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее

Согласно данным Госстата, в 2020 году объемы промышленного производства в Украине сократились на 5,2% по сравнению с 2019 годом.

В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,8% по сравнению с 2018-м, в 2018 году рост промышленного производства составил 1,1% относительно 2017 года.

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Источник: МинФин