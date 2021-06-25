Программа двух дипломов Executive MBA от университетов Йорка и Страсбурга

Престижная Панъевропейского программа Executive MBA СИТИ Колледжа, Европейского капмусу Университета Йорка, будет проходить в Киеве с 2021 года.

СИТИ Колледж, Европейский кампус Университета Йорка, в партнерстве с Факультетом экономики и менеджмента Университета Страсбурга (Франция) выводят на международный рынок совместную программу двух дипломов — Pan-European Executive MBA. Cтуденты, закончившие программу, получат два диплома: от топового британского Университета Йорка и от престижного французского Университета Страсбурга.

Центральный холл Западного кампуса Университета Йорка (Великобритания)

Панъевропейская программа Executive MBA создана для управленцев и владельцев бизнеса и предоставляет ценную возможность получения по-настоящему международной бизнес-образования: три насыщенные учебные поездки в Йорк (Великобритания), Страсбург (Франция) и Салоники (Греция), а также исключительно международная команда преподавателей, состоящий из проверенных экспертов и практиков с опытом в бизнесе и исследованиях. Программа дает широкие возможности для нетворкинга, благодаря сети региональных представительств в Юго-Восточной Европе и странах Кавказа (8 стран и около 20 национальностей), а также за счет проведения вышеупомянутых международных поездок и общения с зарубежными преподавателями во время учебы (около 20 лекторов).

Для выбора наиболее оптимального формата обучения предоставляются две опции. Executive Mode — глазное модульное обучение (3 дня раз в месяц) плюс три зарубежные учебные поездки, или Executive Mode Blended, когда обучение происходит онлайн в режиме реального времени плюс три международных выездных модуля.

Главный кампус Университета Страсбурга (Франция)

Учебная программа построена вокруг обучения, ориентированного на практику и опыт. Это выражается в разработке проектов, решении кейсов, проведении воркшопов и коучинговых сессий, и направлено на расширение прикладных знаний и навыков, а также на развитие стратегических лидерских качеств и навыков. Программа предполагает выбор студентом одной из шести специализаций: общий менеджмент, маркетинг, финансы, логистика, менеджмент здравоохранения, менеджмент персонала.

Программа аккредитована международной Ассоциацией МБА (AMBA) и Чартерным институтом менеджмента (Великобритания).

Обучение на Панъевропейской программе Executive МВА и получение двух университетских дипломов делает студента частью уникальной образовательной среды с богатым наследием, традициями и высокой репутацией. Университет Йорка является одним из топовых университетов в мире (133 место в мире и 16 в Великобритании, The Times Higher Education 2021), входит в Группу Рассела, престижное объединение ведущих университетов Великобритании (аналог американской Лиги плюща), имеет золотую медаль за качество преподавания — Gold Teaching Excellence Framework Award (TEF), а также шесть Королевских премий Ее Величества. Университет Страсбурга был основан в 1631 году и воспитал 18 Нобелевских лауреатов за свою историю. Согласно Academic Ranking of World Universities 2020, он занимает 6 место среди университетов Франции и входит в 150 лучших университетов мира. Является членом Лиги европейских исследовательских университетов (23 ведущих наукоемких университетов Европы).

Европейский кампус Университета Йорка, СИТИ Колледж (Салоники, Греция)

СИТИ Колледж, Европейский кампус Университета Йорка, является интегрированной и неотъемлимой частью Университета Йорка, и обеспечивает физическое присутствие университета в Европе как хаб с академическими, управленческими и корпоративными связями в регионе Юго-Восточной Европы и Кавказа. СИТИ Колледж — это международная организация, где обучаются студенты из более, чем 60 стран, как в главном кампусе в Салониках, так и в 8 других странах региона уже более 30 лет.

Обучение на программе Executive MBA в Киеве стартует в конце октября 2021 года. На данный момент действует специальное ценовое предложение (Early Bird Scholarship).

Более детальная информация доступна на сайте, по телефону +38 (063) 184 46 92, а также buzhak@york.citycollege.eu

Источник: МинФин