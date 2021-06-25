Падение биткоина. В JPMorgan спрогнозировали снижение цены до $25 тысяч

Аналитики инвестиционного банка JPMorgan спрогнозировали, что стоимость биткоина может снизиться до $25 тыс. Об этом пишет Bloomberg.

Фото: epravda.com.ua

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Что может снизить стоимость

По мнению аналитиков, снижение котировок может спровоцировать возможная продажа паев биткоин-фонда Grayscale Bitcoin Trust по истечении шестимесячного периода блокировки.

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В JPMorgan отметили, что сохраняют негативный прогноз по биткоину несмотря на то, что его цена вернулась к отметке $34 тыс. после падения до $28,8 тыс. 22 июня.

«Несмотря на отскок на этой неделе, мы не хотим отказываться от своего негативного прогноза для рынков биткоина и криптовалют в целом. Вопреки некоторому улучшению, наши сигналы в целом остаются медвежьими», — пояснили в банке.

По оценке аналитиков, в текущих условиях реальная стоимость главной криптовалюты находится в диапазоне $23−35 тыс.

Курс биткоина 25 июня

По состоянию на утро 25 июня, согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость биткоина составляет $34 222 тысячи за монету.

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Что известно о Grayscale Bitcoin Trust

Grayscale Bitcoin Trust функционирует аналогично ETF, поскольку обеспечивается и соответствует цене биткоина.

Он не зарегистрирован Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), поэтому к нему имеют доступ только аккредитованные инвесторы. 23 июня стало известно, что в этот фонд инвестировала компания ARK Invest Кэти Вуд.

КУРС КРИПТОВАЛЮТ

Падение биткоина

22 июня цена биткоина упала на 12%, опустившись ниже отметки в $30 тыс. В ходе торгов стоимость биткоина достигала $29 740.

Ожидания рынка

Как пишет агентство Bloomberg, у участников рынка расходятся мнения относительно динамики цены биткоина на ближайшую перспективу: часть опрошенных назвала цену в $25 000, часть — $45 000.

Биткоин установил исторический максимум стоимости в $64,8 тыс. 14 апреля этого года. Однако за последние два месяца цена криптовалюты обвалилась на 55%.

Биткоин торговался на уровне $30 тыс. пять месяцев назад.

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Источник: МинФин