Падение биткоина. В JPMorgan спрогнозировали снижение цены до $25 тысяч
Аналитики инвестиционного банка JPMorgan спрогнозировали, что стоимость биткоина может снизиться до $25 тыс. Об этом пишет Bloomberg.
Фото: epravda.com.ua
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Что может снизить стоимость
По мнению аналитиков, снижение котировок может спровоцировать возможная продажа паев биткоин-фонда Grayscale Bitcoin Trust по истечении шестимесячного периода блокировки.
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В JPMorgan отметили, что сохраняют негативный прогноз по биткоину несмотря на то, что его цена вернулась к отметке $34 тыс. после падения до $28,8 тыс. 22 июня.
«Несмотря на отскок на этой неделе, мы не хотим отказываться от своего негативного прогноза для рынков биткоина и криптовалют в целом. Вопреки некоторому улучшению, наши сигналы в целом остаются медвежьими», — пояснили в банке.
По оценке аналитиков, в текущих условиях реальная стоимость главной криптовалюты находится в диапазоне $23−35 тыс.
Курс биткоина 25 июня
По состоянию на утро 25 июня, согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость биткоина составляет $34 222 тысячи за монету.
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Что известно о Grayscale Bitcoin Trust
Grayscale Bitcoin Trust функционирует аналогично ETF, поскольку обеспечивается и соответствует цене биткоина.
Он не зарегистрирован Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), поэтому к нему имеют доступ только аккредитованные инвесторы. 23 июня стало известно, что в этот фонд инвестировала компания ARK Invest Кэти Вуд.
КУРС КРИПТОВАЛЮТ
Падение биткоина
22 июня цена биткоина упала на 12%, опустившись ниже отметки в $30 тыс. В ходе торгов стоимость биткоина достигала $29 740.
Ожидания рынка
Как пишет агентство Bloomberg, у участников рынка расходятся мнения относительно динамики цены биткоина на ближайшую перспективу: часть опрошенных назвала цену в $25 000, часть — $45 000.
Биткоин установил исторический максимум стоимости в $64,8 тыс. 14 апреля этого года. Однако за последние два месяца цена криптовалюты обвалилась на 55%.
Биткоин торговался на уровне $30 тыс. пять месяцев назад.
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Источник: МинФин