Осторожно мошенники. Как защититься при аренде недвижимости

В последнее время активизировались мошенники, которые обманывают арендаторов жилья. Мошенники работают как в посуточной, так и в долгосрочной аренде. Об этом сообщает портал аddress.ua.

Фото: protocol.ua

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Схема мошенников

Соискатели жилья, изучающие самые выгодные по цене и месторасположению квартиры, могут неожиданно обнаружить заманчивые предложения: квартира с чудесным ремонтом, в очень удобном месте и по цене, ниже рыночной. И вот здесь начинается обман.

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Аферисты настойчиво требуют внести залог за съем жилья, под любым предлогом: много претендентов на эту квартиру, мы так работаем, нужно приехать в «офис агентства» подписать договор, информационные услуги и т. д. После оплаты некой суммы, обманутые клиенты не могут ни поселиться, ни вернуть свои деньги, ни дозвониться до обманщиков.

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Как избежать обмана при аренде квартиры

Посуточная аренда

Если вы видите заманчивые предложения, где стоимость проживания намного ниже среднерыночной, отнеситесь к этому объявлению с предельной бдительностью. Промониторьте есть ли еще предложения у этого арендодателя, какой период экспозиции у этого объявления (объявления с коротким сроком экспозиции вызывают сомнения в посуточной аренде).

Если вас просят внести предоплату, что достаточно распространено в посуточной аренде, обратите внимание каким способом вас просят это сделать. Никогда не переводите деньги на электронные кошельки, только на банковскою карту.

Старайтесь максимально снизить размер задатка, а основную сумму заплатить уже при заселении.

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Долгосрочная аренда

Если вы видите заманчивые предложения, где стоимость проживания намного ниже среднерыночной, отнеситесь к этому объявлению с предельной бдительностью. Посмотрите, есть ли еще объявления у этого этого арендодателя, есть ли отзывы о нем. Позвоните, и внимательно слушайте, что вам будут говорить. Запомните, задаток перед просмотром просят только мошенники.

Если вас приглашают в офис агентства перед просмотром квартиры — это не всегда мошенники. Есть крупные агентства, которые очень внимательно относятся к клиентам. Просто будьте внимательны на встрече. Если вам предлагают купить базу объявлений или оплатить информационные услуги — с высокой вероятностью, это мошенники.

Если вас просят внести предоплату перед просмотром квартиры — это, скорее всего мошенники!

В долгосрочной аренде сдавать квартиру может представитель собственника, а не сам собственник. В любом случае вам обязаны предоставить все документы на арендуемую квартиру. Проверьте их. Обратите внимание на форму собственности. Вы имеете право попросить представителя собственника, чтобы тот показал вам свои документы, а также доверенность от собственника квартиры. Вы имеете право их зафиксировать.

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Заключайте типовой договор на аренду жилья, просите приложить к нему копии документов владельцев квартиры.

Старайтесь договориться об оплате при заезде в квартиру. Если вас все же просят внести задаток, то только после подписания договора.

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Источник: МинФин