На ОВГЗ-аукционах 29 июня Минфин предложит только гривневые гособлигации
На ОВГЗ-аукционах 29 июня планируется доразмещение 6 гривневых выпусков со сроками обращения с установленными лимитами по краткосрочным и среднесрочным гривневым ОВГЗ. «Минфин» представляет традиционный обзор облигационного рынка.
Фото: investment.24tv.ua
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Что будет предлагать Минфин 29 июня
На ОВГЗ-аукционах на следующей неделе планируется доразмещение 6 гривневых выпусков со сроками обращения — 91 день, 385, 511, 693, 1057 и 2156 дня.
Лимит по количеству установлен по краткосрочным гривневым ОВГЗ в объеме 500 тыс. и по двум среднесрочным выпускам (385 и 511 дней) в объеме по 3 млн.
Традиционно Минфин оставляет за собой право после консультаций с первичными дилерами и по результатам оценки спроса корректировать окончательный перечень размещаемых ОВГЗ.
Сколько нужно выплатить на следующей неделе
Министерство финансов должно на следующей неделе:
- 30 июня — погасить среднесрочный выпуск гривневых ОВГЗ с номинальной доходностью 16,65% на сумму 4,144 млрд грн плюс проценты по этому выпуску;
- 30 июня — выплатить проценты по 5 выпускам гривневых средне- и долгосрочных облигаций с номинальной доходностью от 6% до 14,10%;
- 2 июля — выплатить проценты по среднесрочному гривневому выпуску облигаций с номинальной доходностью 14,50%.
Как изменился портфель ОВГЗ
По данным НБУ, по состоянию на 25 июня объем ОВГЗ в обращении составляет 1002,21 млрд грн.
В целом средневзвешенная ставка на аукционах 22 июня снизилась до 11,5% с 11,83% неделю назад при увеличении средневзвешенного срока до 32 мес. с 31 мес.
Основным результатом ОВГЗ-аукционов во вторник, 22 июня, стало увеличение объема продаж на 39,3% – до 8,34 млрд грн по гривневым облигациям без изменения ставок. И это с учетом, что эти аукционы стали первыми после решения НБУ сохранить учетную ставку на уровне 7,5%.
Структура собственников ОВГЗ на 25 июня 2021 года
|
Держатели ОВГЗ
|
Последний уровень, млрд грн
|
Предыдущий уровень, млрд грн
|
Изменения за неделю, %
|
НБУ
|
317,28
|
317,28
|
0
|
Банки
|
507,10
|
496,26
|
+2,18
|
Нерезиденты
|
111,08
|
110,92
|
+0,14
|
Юридические лица
|
48,34
|
47,70
|
+1,34
|
Физические лица
|
18,22
|
17,46
|
+4,35
|
Территориальные громады
|
0,2
|
0,2
|
0
При этом ОВГЗ-портфель в разрезе владельцев имел такую долевую структуру:
- НБУ — 31,66%;
- банки — 50,60%;
- нерезиденты — 11,21%;
- юрлица — 4,82%;
- физические лица — 1,82%;
- территориальные громады — 0,02%.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по номинально-амортизационной стоимости
Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 34,5 млрд грн, $653 млн и 61 млн евро.
Ранее
В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.
По данным НБУ, объем ОВГЗ в обращении в мае уменьшился на 6,7 млрд грн (-0,7%) — до 990,8 млрд грн.
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В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млрд грн, $964 млн и 112 млн евро.
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Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.
ОВГЗ онлайн от ICU Trade: 10,5% в грн, 3% — в долларах США
Автор:
Редактор ленты новостей
Татьяна Зарембо
Пишет на темы:
Экономика, финансы
Источник: МинФин