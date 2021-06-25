Финансы

На ОВГЗ-аукционах 29 июня Минфин предложит только гривневые гособлигации

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На ОВГЗ-аукционах 29 июня планируется доразмещение 6 гривневых выпусков со сроками обращения с установленными лимитами по краткосрочным и среднесрочным гривневым ОВГЗ. «Минфин» представляет традиционный обзор облигационного рынка.

Фото: investment.24tv.ua

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Что будет предлагать Минфин 29 июня

На ОВГЗ-аукционах на следующей неделе планируется доразмещение 6 гривневых выпусков со сроками обращения — 91 день, 385, 511, 693, 1057 и 2156 дня.

Лимит по количеству установлен по краткосрочным гривневым ОВГЗ в объеме 500 тыс. и по двум среднесрочным выпускам (385 и 511 дней) в объеме по 3 млн.

Традиционно Минфин оставляет за собой право после консультаций с первичными дилерами и по результатам оценки спроса корректировать окончательный перечень размещаемых ОВГЗ.

Сколько нужно выплатить на следующей неделе

Министерство финансов должно на следующей неделе:

  • 30 июня — погасить среднесрочный выпуск гривневых ОВГЗ с номинальной доходностью 16,65% на сумму 4,144 млрд грн плюс проценты по этому выпуску;
  • 30 июня — выплатить проценты по 5 выпускам гривневых средне- и долгосрочных облигаций с номинальной доходностью от 6% до 14,10%;
  • 2 июля — выплатить проценты по среднесрочному гривневому выпуску облигаций с номинальной доходностью 14,50%.

Как изменился портфель ОВГЗ

По данным НБУ, по состоянию на 25 июня объем ОВГЗ в обращении составляет 1002,21 млрд грн.

В целом средневзвешенная ставка на аукционах 22 июня снизилась до 11,5% с 11,83% неделю назад при увеличении средневзвешенного срока до 32 мес. с 31 мес.

Основным результатом ОВГЗ-аукционов во вторник, 22 июня, стало увеличение объема продаж на 39,3% – до 8,34 млрд грн по гривневым облигациям без изменения ставок. И это с учетом, что эти аукционы стали первыми после решения НБУ сохранить учетную ставку на уровне 7,5%.

Структура собственников ОВГЗ на 25 июня 2021 года

Держатели ОВГЗ

Последний уровень, млрд грн

Предыдущий уровень, млрд грн

Изменения за неделю, %

НБУ

317,28

317,28

0

Банки

507,10

496,26

+2,18

Нерезиденты

111,08

110,92

+0,14

Юридические лица

48,34

47,70

+1,34

Физические лица

18,22

17,46

+4,35

Территориальные громады

0,2

0,2

0

При этом ОВГЗ-портфель в разрезе владельцев имел такую долевую структуру:

  • НБУ — 31,66%;
  • банки — 50,60%;
  • нерезиденты — 11,21%;
  • юрлица — 4,82%;
  • физические лица — 1,82%;
  • территориальные громады — 0,02%.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 34,5 млрд грн, $653 млн и 61 млн евро.

Ранее

В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.

По данным НБУ, объем ОВГЗ в обращении в мае уменьшился на 6,7 млрд грн (-0,7%) — до 990,8 млрд грн.

  • В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млрд грн, $964 млн и 112 млн евро.

  • Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.

ОВГЗ онлайн от ICU Trade: 10,5% в грн, 3% — в долларах США

Автор:

Редактор ленты новостей

Татьяна Зарембо

Пишет на темы:
Экономика, финансы

Источник: МинФин

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