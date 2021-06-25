Goldman Sachs впервые провел сделку на блокчейн-платформе JPMorgan

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs присоединился к операционной блокчейн-инфраструктуре финансового холдинга JPMorgan. Цель — осуществление сделок «репо» в формате смарт-контрактов с использованием цифровой версии доллара. Об этом пишет forklog.com.

Фото: rbc.ua

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Как это происходило

Первый платеж банк провел 17 июня. При этом токенизированные казначейские облигации США были конвертированы в стейблкоины JPM Coin.

«Мы рассматриваем это как ключевой момент для оцифровки операций по сделкам», — заявил глава подразделения цифровых активов Goldman Sachs Мэтью Макдермотт.

Ежедневный объем сделок на платформе превышает $1 млрд.

По его словам, успешно проведенная транзакция подтвердила надежность и функциональность инфраструктуры для оцифровки операций по сделкам. Длительность всей процедуры перевода денег составила около трех часов.

Макдермотт подчеркнул, что знание точного времени, затрачиваемого на сделку, «является большим шагом вперед по сравнению с существующими рынками», а принцип смарт-контрактов позволяет осуществлять обмен активами одномоментно.

Использование блокчейн-инфраструктуры JPMorgan позволяет финучреждениям брать краткосрочные займы под залог ценных бумаг.

Контекст

JPMorgan открыл сегмент «репо» на блокчейн-платформе Onyx в декабре 2020 года. В течение торговой сессии на платформе осуществляются сделки суммарным объемом более $1 млрд.

По словам пресс-секретаря Джессики Франсиско, конгломерат ведет переговоры о присоединении к сети с десятком банковских и инвестиционных клиентов.

Напомним, JPMorgan совместно с банком DBS и компанией Temasek анонсировал создание блокчейн-платформы для межбанковских платежей, торговли и расчетов в иностранной валюте.

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Источник: МинФин