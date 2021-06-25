Главное за неделю: где лучше купить крипту, внезапные проверки бизнеса, как заработать на паникерах и ПДД для самокатов

Где купить биткоин: 5 бирж, на которых криптовалюту можно приобрести за гривну

Самый простой и удобный способ купить биткоин или другую криптовалюту — через специализированную биржу. Хотя в этом случае криптобирже придется заплатить комиссионные. «Минфин» решил разобраться, где торговать выгоднее и чем отличаются условия на различных площадках.

Цена биткоина опустилась ниже $30 тысяч впервые с начала года

Цена биткоина за последние сутки упала на 12%, опустившись ниже отметки в $30 тыс. В ходе торгов во вторник, 22 июня, стоимость биткоина достигала $29 740.

Зеленский подписал санкции против российских банков

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности от 18 июня о введении санкций против банков в России и на оккупированных ею территориях (всего 55 юрлиц) и трех физических лиц.

К бизнесу снова придут с внеплановой проверкой

Государственная служба труда совместно с Государственной налоговой службой с 1 июля начнет проведение инспекций по вопросу выявления незадекларированных работников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как купить с/х землю: пошаговая инструкция подготовки и оформления сделки

С 1 июля любой желающий владелец украинского паспорта может приобрести участок сельскохозяйственного назначения. Чтобы оформление сделки прошло гладко и впоследствии никто не смог оспорить право нового владельца на купленную землю, придется соблюсти ряд условий. Каких — разбирался «Минфин».

Малые банки повышают ставки по депозитам

За последние две недели депозиты подорожали в каждом пятом мелком банке. Какую доходность по вкладам обещают частным клиентам банки с депозитным портфелем в 1 млрд грн — в новом обзоре «Минфина».

Чем страшнее, тем интереснее: редакция решила заработать на паникерах

Японский Nikkei в понедельник потерял больше 3%, фьючерсы на основные европейские и американские индексы тоже в красном, доходность американских государственных облигаций падает, а по тридцатилетним бумагам опустилась ниже 2%, чего не было с февраля. «Неужели пузырь уже лопнул», — задаются вопросом многие инвесторы-новички и начинают паниковать. «Минфин» не паникует, а готовится к падению рынков заранее.

Махинации с инвестициями. Нацкомиссия обновила список скам-проектов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в рамках систематического мониторинга сомнительных финансовых проектов (скам-проектов) и с целью защиты прав инвесторов обновила список сомнительных инвестиционных проектов. Об этом говорится в сообщении Комиссии.

Осторожно мошенники. Как защититься при аренде недвижимости

В последнее время активизировались мошенники, которые обманывают арендаторов жилья. Мошенники работают как в посуточной, так и в долгосрочной аренде.

Ограничение скорости и страховка: Новые нормы для электросамокатов на прокат

В Киеве установили максимальную скорость для пользователей электросамокатов — 20 км/ч. Об этом сообщает городская госадминистрация.

Источник: МинФин