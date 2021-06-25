Цены на недвижимость в Киеве устремились к уровню 2008 года — $3 тысячи за квадратный метр

Ко второму полугодию 2022 года цена на жилье в Киеве значительно возрастет и устремится к уровню докризисного 2008 года. Такую точку зрения высказал СЕО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев.

Фото: pmg.kiev.ua

16

«Усредненная цена квадратного метра на рынке жилой недвижимости столицы к середине следующего года может побить рекорды середины 2000-х, когда средняя цена за квадратный метр доходила до $3000», — объясняет эксперт.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке:

главные финансовые новости

Тренды столичного рынка недвижимости

Причин подорожания жилья глава ENSO назвал несколько.

К общей тенденции планомерного роста стоимости недвижимости, которую мы наблюдаем с 2014 года, добавляются дефицит рабочей силы и тотальное подорожание стройматериалов.

С появлением первого фактора все понятно — высококвалифицированные рабочие уже давно пополняют ряды строителей за рубежом.

Читайте также: Цены на квартиры растут: +7% вторичка, +15% первичка. Что дальше

Основная причина подорожания ключевых для строителей товаров (таких как бетон, арматура, пластик, используемый для труб и окон) — восстановление ведущих экономик мира после коронавирусного кризиса.

Например Китай, который обеспечивает 64% мирового спроса на железную руду и 46% на сталь, понемногу снижает производство сырья, одновременно увеличивая объем его потребления. Все это грозит еще большим подорожанием металлопроката, который играет значительную роль в себестоимости украинского строительства.

«Анализ ситуации показывает, что мы двигаемся к той цене на рынке недвижимости, которую фиксировали до кризиса 2008-го» — Рамиль Мехтиев.

Уже сейчас застройщики получают стройматериалы по новым ценам, а рынок недвижимости еще на это не отреагировал в полной мере. Поэтому рост до конца этого года будет постепенным, но непрерывным. Как ситуация сложится дальше — лишь предположения, однако эксперты склоняются к тому, что желающих прикупить недвижимость в столице ждет дальнейшее подорожание.

Контекст

ENSO — украинская девелоперская компания, в основе деятельности которой разработка, строительство и управление проектами в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Компания возводит жилые комплексы общей площадью около 400 тыс. кв. м: Diadans, Первая коллекция Poetica, Вторая коллекция Poetica и Fjord.

Компания ENSO первой в Украине сертифицировала жилой комплекс по международным экологическим стандартам. В 2020 году Diadans прошел сертификацию BREEAM International New Construction, которая включает оценку энергоэффективности, влияния здания на окружающую среду, безопасности, использование экологических материалов для строительства, удобства транспортной инфраструктуры и пр.

Собираешь деньги на квартиру? Открой депозит и получи бонус от «Минфину»

Источник: МинФин