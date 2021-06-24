За 5 месяцев этого года чистая прибыль украинских банков упала на 17,7%
По данным статистики НБУ, чистая прибыль отечественной банковской системы составила 23,841 млрд грн, что на 17,7% меньше показателя годом ранее — 28,964 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные статистики Национального банка Украины.
Фото: uul.com.ua
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Какими оказались ключевые показатели банковской системы
|
Показатели
|
По состоянию на 01.06.21, млрд грн
|
По состоянию на 01.06.20, млрд грн
|
Разница,%
|
Доходы банков
|
101,67
|
109,534
|
-7,2
|
в т. ч. процентные
|
65,2
|
63,17
|
+3,2
|
комиссионные
|
34,05
|
25,71
|
+32,4
|
Расходы банков
|
77,829
|
80,57
|
3,4
|
в т. ч. процентные
|
21,2
|
28,84
|
-26,5
|
отчисления в резервы
|
4,8
|
8,01
|
-40,1
|
комиссионные
|
12,8
|
8,87
|
+44,3
|
административные
|
30,36
|
27,52
|
+11,2
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Отрицательный результат от операций купли-продажи и переоценки составил 3,054 млрд грн по сравнению с +16,974 млрд грн в январе — мае прошлого года.
Ранее
- В 2020 году прибыль банков сократилась на 29% — до 41,3 млрд грн.
- В 2019 платежеспособные банки получили 59,634 млрд грн чистой прибыли.
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Источник: МинФин