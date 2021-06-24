За 5 месяцев этого года чистая прибыль украинских банков упала на 17,7%

По данным статистики НБУ, чистая прибыль отечественной банковской системы составила 23,841 млрд грн, что на 17,7% меньше показателя годом ранее — 28,964 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные статистики Национального банка Украины.

Фото: uul.com.ua

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Какими оказались ключевые показатели банковской системы

Показатели По состоянию на 01.06.21, млрд грн По состоянию на 01.06.20, млрд грн Разница,% Доходы банков 101,67 109,534 -7,2 в т. ч. процентные 65,2 63,17 +3,2 комиссионные 34,05 25,71 +32,4 Расходы банков 77,829 80,57 3,4 в т. ч. процентные 21,2 28,84 -26,5 отчисления в резервы 4,8 8,01 -40,1 комиссионные 12,8 8,87 +44,3 административные 30,36 27,52 +11,2

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ

Отрицательный результат от операций купли-продажи и переоценки составил 3,054 млрд грн по сравнению с +16,974 млрд грн в январе — мае прошлого года.

Ранее

В 2020 году прибыль банков сократилась на 29% — до 41,3 млрд грн.

В 2019 платежеспособные банки получили 59,634 млрд грн чистой прибыли.

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Источник: МинФин