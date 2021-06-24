Финансы

За 5 месяцев этого года чистая прибыль украинских банков упала на 17,7%

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По данным статистики НБУ, чистая прибыль отечественной банковской системы составила 23,841 млрд грн, что на 17,7% меньше показателя годом ранее — 28,964 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные статистики Национального банка Украины.

Фото: uul.com.ua

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Какими оказались ключевые показатели банковской системы

Показатели

По состоянию на 01.06.21, млрд грн

По состоянию на 01.06.20, млрд грн

Разница,%

Доходы банков

101,67

109,534

-7,2

в т. ч. процентные

65,2

63,17

+3,2

комиссионные

34,05

25,71

+32,4

Расходы банков

77,829

80,57

3,4

в т. ч. процентные

21,2

28,84

-26,5

отчисления в резервы

4,8

8,01

-40,1

комиссионные

12,8

8,87

+44,3

административные

30,36

27,52

+11,2

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ

Отрицательный результат от операций купли-продажи и переоценки составил 3,054 млрд грн по сравнению с +16,974 млрд грн в январе — мае прошлого года.

Ранее

  • В 2020 году прибыль банков сократилась на 29% — до 41,3 млрд грн.
  • В 2019 платежеспособные банки получили 59,634 млрд грн чистой прибыли.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
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