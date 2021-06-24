Украина внесла в «черный список» пиратских сайтов четыре онлайн-кинотеатра

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) добавила первые нелегальные сайты, представленные Украиной, в международную базу данных WIPO Alert Database. Об этом сообщает detector. media со ссылкой на инициативу «Чистое небо».

Фото: korrespondent.net

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Кто попал в список

Всемирная организация интеллектуальной собственности добавила онлайн-кинотеатры rezka. ag, ex-fs.net, seasonvar.ru и kinogo. zone в международный «черный список» — WIPO Alert Database.

Сайты внесены во Всемирную базу данных по инициативе Украины, которая присоединилась к WIPO Alert в конце 2020 года.

Как это повлияет на сайты

Как отмечается в сообщении, на техническую работу указанных сайтов включение их в «черный список» никак не скажется. На данный момент все четыре онлайн-кинотеатра работают.

«Участие Украины в проекте ВОИС — это укрепление ее роли в международных процессах по защите интеллектуальной собственности, повышения статуса и имиджа страны. Уверен, что вынесение ресурсов, к которым есть претензии украинских правообладателей, на международном уровне поможет улучшить защиту легального контента», — отметил руководитель инициативы «Чистое небо» Вячеслав Миенко.

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По его словам, наличие пиратского ресурса в международном черном списке будет более убедительным голосом в диалоге с рекламным рынком и брендами, которым не безразлична их репутация.

Напомним

В конце 2020 года ВОИС и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подписали Меморандум о взаимопонимании, согласно которому Минэкономики присоединилось к WIPO Alert Database, получив статус уполномоченного участника и возможность размещать на платформе национальные списки сомнительных сайтов.

Источник: МинФин