Слияние студии MGM с компанией Amazon будет рассматривать FTC, а не Минюст. Результат под вопросом

На недавних межведомственных переговоров Федеральная торговая комиссия (FTC) получила право пересмотреть сделку между Amazon и MGM, сообщили информированные источники. По их мнению, FTC настаивает на юрисдикции в отношении проверки слияния, поскольку уже проводит открытое широкомасштабное антимонопольное расследование деловой практики Amazon в целом. Об этом пишет WSJ.

Как происходят такие сделки

FTC и Министерство юстиции еще ранее договорились разделить расследования действий четырех ведущих технологических гигантов. При этом департамент Минюста взял на себя Apple Inc. и Google Alphabet Inc., а FTC — Facebook Inc. и Amazon.

Компании, осуществляющие крупные слияния, должны направлять параметры своих сделок на рассмотрение антимонопольных органов. На сегодняшний день антимонопольные полномочия разделяют FTC и Министерство юстиции.

Хотя Федеральная торговая комиссия и Министерство юстиции имеют схожие антимонопольные полномочия, их процедуры различны. И компании обычно предпочитают, чтобы их дела находились в ведении правового ведомства, поскольку его процедура более проста.

Если Министерство юстиции хочет заблокировать слияние, оно должно обратиться в суд и выиграть дело. FTC, напротив, имеет возможность оспорить сделку в собственном административном судебном разбирательстве и одновременно обратиться в федеральный суд для получения предварительного судебного запрета, блокирующего слияние еще во время судебного разбирательства. Этот двухступенчатый процесс более сложен, а компании наталкиваются на существенные преграды в административной системе FTC.

Усугубиться ситуация может, как ожидают эксперты рынка, после назначения председателем FTC Лины Хан, бывшего профессора юридического факультета Колумбийского университета, которая критически относится к расширению онлайн-гиганта.

Приобретение MGM за $8,45 млрд может стать первым испытанием для антимонопольной политики Хан, которая еще во время учебы в Йельской школе права написала программную статью «Парадокс антимонопольного законодательства Amazon». В ней она утверждала, что антимонопольное законодательство США не смогло ограничить деятельность детища Безоса, поскольку требует далеко идущих изменений с целью гарантированно сдерживать доминирующие компании, контролирующие критически важную инфраструктуру цифровой экономики.

Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен написала в Твиттере, что очень рада, что Федеральная торговая комиссия США намерена расследовать сделку. Она сказала, что Amazon — не обычный покупатель. «Я рада, что Федеральная торговая комиссия будет расследовать эту сделку. Amazon не является типичным покупателем студий, и FTC следует изучить, как покупка этого гиганта может повлиять не только на потоковую передачу и развлечения, но и на работников, малый бизнес и конкуренцию в целом».

Минюст недавно рассмотрел сделки с видеоконтентом, в том числе приобретение Disney компании 21st Century Fox и компанией AT&T Inc. компании Time Warner. Последнюю сделку департамент ведомства безуспешно пытался заблокировать в суде.

Что известно о сделке Amazon

Что касается сделки онлайн-гиганта по покупке MGM, то она привлекла внимание из-за масштабного присутствия Amazon на рынке. И хотя MGM — одна из самых маленьких студий в Голливуде, слияние с ней техногиганта вызывает у чиновников опасения по поводу еще более мощного расширения платформы.

Сегодня Amazon является растущим производителем собственного видеоконтента и стала агрессивным покупателем прав на спортивные трансляции, в том числе для Национальной футбольной лиги. Но у него все еще относительно скромная библиотека по сравнению с традиционными медиа-гигантами.

В мае Amazon объявила о сделке с MGM, которая поможет развитию ее платформы потокового видео Prime Video на рынке. MGM имеет библиотеку из более чем 4000 фильмов, включая франшизу о Джеймсе Бонде и телевизионный каталог, включающий «Рассказ служанки» и сериал «Викинги».

В 2017 году FTC одобрила приобретение Amazon Whole Foods Market, не вдаваясь в подробный анализ сделки. Лина Хан была в группе прогрессистов, которые критиковали транзакцию и утверждали, что Федеральная торговая комиссия должна заблокировать ее.

Ранее

Amazon.com Inc. не так давно заявил, что планирует объявить об обязательствах по покупке 1,5 гигаватт производственных мощностей у 14 новых солнечных и ветряных электростанций по всему миру с целью закупить достаточно возобновляемой энергии, чтобы покрыть всю деятельность компании к 2025 году.

Amazon, Alphabet Inc., Google, Facebook Inc. и Microsoft Corp. — четыре из шести крупнейших корпоративных покупателей — публично раскрыли соглашения о покупке возобновляемых источников энергии, на которые приходится 30%, или 25,7 гигаватт, от совокупной суммы от корпораций во всем мире. По данным исследовательской компании BloombergNEF, среди других крупнейших покупателей — французская нефтяная компания Total Energies SE и AT&T Inc.

Amazon и другие техногиганты приобрели сотни компаний за последнее десятилетие. Но их почти не остановили американские антимонопольные органы. Агрессивные приобретения этих технологических компаний в итоге вызвали широкую критику: критически настроенные сообщества обвиняли антимонопольные агентства в том, что они не подвергли сомнению факт приобретения этих компаний. Одновременно они также надеются продвинуть новое законодательство о внесении поправок в антимонопольный закон.

23 июня члены Палаты представителей рассмотрят возможность внесения ряда антимонопольных законопроектов в отношении Amazon и других технологических платформ. Если одно из предложений будет принято, крупным технологическим компаниям будет сложнее получить одобрение.

