Приватизировать госбанки в этом году нереально — Марченко

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Министерства финансов. И добавил, что для реализации стратегии правительства по государственным банкам достаточно продать Приватбанк. Единственный вопрос — наличие достаточного количества участников, чтобы получить справедливую цену.

Фото: minfin.com.ua

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«При этом нужно разделить банк на „плохой“ и „хороший“, иначе не найдем инвестора — у нас есть проблемный предыдущий владелец», — подчеркнул Марченко.

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Какие планы у государства

Министр финансов отметил, что стратегия государственных банков предусматривает сокращение доли государства в банковском секторе до 25% к 2025 году.

По его словам, Укрэксимбанк останется государственным, чтобы поддерживать отечественный экспорт. Министр надеется, что он будет прибыльным в этом году и не потребует дополнительных средств в капитал.

Продолжаются переговоры с ЕБРР об участии в капитале Ощадбанка.

В январе подписали договор между Укргазбанком и Международной финансовой корпорацией о вхождении в капитал путем конвертации кредита.

Контекст

На сегодня в банковской системе Украины функционируют четыре банки государственного сектора — АО «Ощадбанк», АО «Укрэксимбанк», АО КБ «Приватбанк» и АБ «Укргазбанк».

В соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности», единственным акционером государственного банка является государство. Функции по управлению корпоративными правами государства в государственном банке осуществляет Кабинет Министров, который также выполняет функции высшего органа управления государственного банка. Ощадбанк, Укрэксимбанк и Приватбанк на 100% принадлежат государству, Укргазбанк — на 94,94%.

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Источник: МинФин