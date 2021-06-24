Финансы

Курс валют на 24 июня: межбанк, наличный и «черный» рынок

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К открытию межбанка доллар потерял в покупке 10 копеек, а в продаже 9 копеек. Евро потерял на покупке 20 копеек, а на продаже 23 копейки.

1

Валюта

Закрытие 23 июня

Открытие 24 июня

Изменения

доллар

27,35/27,38

27,25/27,27

10/9

евро

32,72/32,77

32,52/32,54

20/23

рубль

0,3776/0,3783

0,3758/0,3765

0,0018/0,0018

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,3500−27,3800 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,7352−32,7711. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3776−0,3783.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,20−27,45 гривны. Евро покупают по 32,35 гривны, продают по 32,80 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,25−27,38 гривны, евро — 32,42−32,67 гривны.

Источник: МинФин

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