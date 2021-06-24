Финансы
Курс валют на 24 июня: межбанк, наличный и «черный» рынок
К открытию межбанка доллар потерял в покупке 10 копеек, а в продаже 9 копеек. Евро потерял на покупке 20 копеек, а на продаже 23 копейки.
1
|
Валюта
|
Закрытие 23 июня
|
Открытие 24 июня
|
Изменения
|
доллар
|
27,35/27,38
|
27,25/27,27
|
10/9
|
евро
|
32,72/32,77
|
32,52/32,54
|
20/23
|
рубль
|
0,3776/0,3783
|
0,3758/0,3765
|
0,0018/0,0018
Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,3500−27,3800 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,7352−32,7711. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3776−0,3783.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,20−27,45 гривны. Евро покупают по 32,35 гривны, продают по 32,80 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,25−27,38 гривны, евро — 32,42−32,67 гривны.
Источник: МинФин